Proces s Norbertom Bödörom má po viac ako ročnej pauze pokračovať: Figuruje aj v kauze Dobytkár

ŠTS otvoril proces v kauze Dobytkár (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
BRATISLAVA - Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ktorý čelí obžalobe z podplácania, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať po vyše ročnej pauze 22. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Ďalšie termíny pojednávania sú naplánované na 6. a 12. novembra.
Norbert Bödör, ktorý figuruje aj v kauze Dobytkár, je obžalovaný z prečinu podplácania, vinu odmieta. Úplatok mal poskytnúť vo výške 50.000 eur. Súvisieť mal s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby.