Špecializovaný trestný súd oslobodil spod žaloby bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu: Prokurátor podal odvolanie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Martin Baumann, TASR/Pavol Zachar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vo štvrtok oslobodil spod obžaloby bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmilu Urbancovú, ktorá bola obžalovaná z prečinov podplácania a nepriamej korupcie. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie.

Samosudca ŠTS vo štvrtok dopoludnia ešte dokončil výsluch kľúčového svedka, exsudcu Vladimíra Sklenku, ukončil dokazovanie a začali sa záverečné reči. Ako konštatoval prokurátor, obžalovanú usvedčoval najmä priamy, kľúčový svedok, ktorý ako bývalý sudca dobre vie, aké dôsledky by malo, ak by krivo vypovedal. Pripomenul tiež, že korupčná trestná činnosť sa ťažko dokazuje, keďže tretí svedok pri nej byť nezvykne. Jarmilu U. navrhol uznať vinnú a uložiť jej peňažný trest 15.000 eur. V prípade, že by ho nezaplatila, navrhol náhradný trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov.

Exsudkyňa tvrdí, že je nevinná

Exsudkyňa tvrdí, že je nevinná, nikdy sa nedopustila žiadnej trestnej činnosti, nesľubovala finančné prostriedky v súvislosti s výkonom funkcie sudcu a ani neprevzala. Na súd vo štvrtok neprišla. Podľa jej obhajcu Petra Erdősa sa jeho klientka žiadneho korupčného správania nedopustila. Zdôraznil, že samotná obžaloba je nedôvodná a nikdy nemala byť podaná. „Z vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní bolo jednoznačne preukázané to, čo sa ukázalo už počas prípravného konania. Tvrdenia svedka Sklenku, ktorého údajne mala moja klientka podplácať, sa nieže nepotvrdili, ale dokazovaním priamo vyvrátili. Z ustálenej súdnej praxe takéto svedectvo nemôže obstáť na súde a na základe takého svedectva nemôže byť odsúdená žiadna osoba,“ reagoval Erdős.

