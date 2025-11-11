Rušňovodiča pri Pezinku mohla zmiasť zelená: Odborníci volajú po investíciách do bezpečnosti!

PEZINOK – Dve zrážky vlakov v priebehu niekoľkých týždňov otvorili otázku, ako je na tom bezpečnosť na slovenských železniciach. Nehoda pri Pezinku ukázala, že aj na modernizovaných tratiach môže zlyhať ľudský faktor či neprehľadná signalizácia. Odborníci upozorňujú, že železnice potrebujú systematické investície do bezpečnosti.
Podľa odborníka na železničnú dopravu Jiřího Kubáčka je príčina nehody pri Pezinku „pomerne prehľadná“. Zlyhal ľudský faktor, no v úseku, ktorý má svoje špecifiká. „V Pezinku nie je dobre vidieť odklonové návestidlá. To znamená, že v tom momente nebol uistený o tom, že to návestidlo je preňho, ale nejakú zelenú tam videl a odišiel. To, že sa mýli, sa zistilo až keď bol v blízkosti návestidla. Už bolo neskoro,“ vysvetlil v rozhovore pre STVR.
Rušňovodič podľa neho vedel, že má v Pezinku len krátku zastávku a automaticky predpokladal, že môže pokračovať. Lenže meškanie rýchlika spôsobilo, že sa poradie vlakov zmenilo. Denník N pripomína, že semafory pri Pezinku nachádzajú v miernom oblúku trate a niektorí rušňovodiči si nemusia byť istí, pre ktorú koľaj svieti ktorý. „Na ceste sa vám jazda na červenú môže niekedy ‚prepiekť‘, no na železnici to neplatí,“ uzavrel Kubáček.
Dve nehody sú zdvihnutý varovný prst
Dve nehody vlakov v krátkom čase sú podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondreja Mateja zdvihnutým varovným prstom, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť je prvoradá a nedá sa na nej šetriť. Matej pripomenul, že k zrážke vlakov pri Pezinku došlo na trati, ktorá je zabezpečená moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Vo vlaku, ktorý podľa prvotných informácií išiel na červenú, však toto zariadenie zrejme inštalované nebolo.
Zodpovedným dôsledkom po vyšetrení nehody by podľa Mateja malo byť prijatie opatrenia, na základe ktorého by mohli na zmodernizovaných tratiach so systémom ETCS jazdiť iba rušne vybavené týmto zariadením, rovnako ako je to napríklad v Českej republike.
Ako funguje systém ETCS
- ETCS (European Train Control System) je európsky systém riadenia vlakov, ktorý zvyšuje bezpečnosť na železniciach.
- Automaticky sleduje rýchlosť a polohu vlaku, a ak rušňovodič nereaguje na červený signál alebo prekročí povolenú rýchlosť, systém vlak sám zastaví.
- Na jeho fungovanie je však potrebné, aby boli zariadením vybavené aj trate, aj samotné rušne.
- Na Slovensku je ETCS zatiaľ plne funkčný len na časti hlavných koridorov a nie všetky vlaky ho využívajú.
Nedostatok zmodernizovaných tratí a chýbajúce systémy ETCS v rušňoch sú podľa riaditeľa IDH zodpovednosťou politikov. Železničné nehody pri Pezinku a Rožňave považuje za zdvihnutý prst a jasný signál, že Slovensko si musí uvedomiť dôležitosť investícií do modernizácie železníc. Financie je pritom možné nájsť aj priamo v železničnej doprave.
Je nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov palubnou jednotkou ETCS, uviedol Gašparík po nehode vlakov
Jedným z možných zdrojov je eliminácia vlakov zadarmo. "Ak by sme zrušili vlaky zadarmo študentom a nechali im zadarmo len cestu do školy a zo školy a dôchodcovia by mohli cestovať zadarmo len v takzvaných sedlách, nie v špičkách, ročne by sme mali na stole približne 30 miliónov eur. Tie by mali smerovať do zvýšenej bezpečnosti na tratiach vrátane investícií do ETCS systémov na všetky lokomotívy,“ skonštatoval Matej.
Druhá nehoda v krátkom čase
V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.