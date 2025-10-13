Na Slovensku je diaľkovo riadených len 11 percent tratí: Väčšina železníc funguje zastaralo

BRATISLAVA - Na Slovensku máme len necelých 250 kilometrov z celkových 3600 kilometrov tratí vybavených moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Ide o úseky Bratislava - Žilina a Žilina - Čadca. Diaľkovo riadených tratí je len 11 %. V pondelok na to v súvislosti s tragickou zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava upozornil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.
„To znamená, že ak zlyhá ľudský faktor a rušňovodič prejde návestidlo na stoj, už nič nedokáže zabrániť zrážke. Jedine moderné zabezpečovacie systémy by tomu vedeli predísť. Zaostávame v digitalizácii a automatizácii, chýba nám predvídateľné financovanie, plán priorít aj sankcie za neplnenie,“ uviedol Lasz.
APZD spolu s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska a odborníkmi na dopravu pripravili návrh zákona o národnej dopravnej infraštruktúre, ktorý má odstrániť dlhodobé systémové zlyhania. Zákon má podľa Lasza zabezpečiť predvídateľné a stabilné financovanie dopravnej infraštruktúry, jej transparentné a adresné využitie na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni a záväzný zoznam priorít dopravných investícií s jasne určenou zodpovednosťou a sankciami za neplnenie termínov.
„Ak chceme predísť podobným tragédiám, bez dlhodobej vízie a strategického plánovania to jednoducho nepôjde. Nemôžeme čakať, kým sa stane ďalšie nešťastie. Musíme začať konať podľa jasnej vízie, s dlhodobým plánom modernizácie, ktorý prinesie modernejšiu a bezpečnejšiu dopravu,“ dodal.