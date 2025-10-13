Celé Slovensko je v ŠOKU: Politici reagujú na vlakovú nehodu na východe, na miesto nešťastia smerujú viacerí z nich

Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

JABLOŇOV NAD TURŇOU - Verejnosť zostala ochromená zo správ, ktoré dorazili z východu Slovenska. Vlakové nešťastie v Jabloňove nad Turňou úplne omráčilo všetkých bez výnimky. Ani politici nezostali chladnými a k tomuto nešťastiu sa už vo veľkom vyjadrujú, niektorí mieria na miesto nehody.

Zábery z miesta vlakového nešťastia na východe Slovenska (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Šéf parlamentu je pravidelným návštevníkom obce, nehoda ho o to viac zasiahla

Na nehodu reagoval aj šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu-SD. Sám je pravidelným návštevníkom obce, a aj preto ho nehoda o to viac zasiahla.

 

SPRÁVA O VÁŽNEJ ŽELEZNIČNEJ NEHODE PRI OBCI JABLONOV NAD TURŇOU MA HLBOKO ZASIAHLA

Posted by Richard Raši on Monday, October 13, 2025

Fico komunikuje s Rážom

Medzi prvými sa vyjadril premiér Robert Fico zo Smeru-SSD. "Som v priamom kontakte s ministrom dopravy J. Rážom a ministrom vnútra M. Š. Eštokom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie. Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie," uviedol Fico na sociálnej sieti.

Práve Jozef Ráž ml. (nom. Smer-SD) má byť jedným z ministrov, ktorý smeruje na miesto nehody. Okrem sa tam už nachádza aj šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Na miesto nehody ide aj šéf zdravotníckeho rezortu Kamil Šaško (obaja za Hlas-SD). 

 

Všetkým zraneným pri železničnom nešťastí v okrese Rožňava želám skoré uzdravenie a vyjadrujem v tomto okamihu nádej, že...

Posted by Robert Fico on Monday, October 13, 2025

MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: VIDEO Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky Prečítajte si tiež

MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: VIDEO Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky

 

ZRÁŽKA VLAKOV: NA MIESTO MIMORIADNEJ UDALOSTI SMERUJE MINISTER VNÚTRA 📍 Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou...

Posted by Ministerstvo vnútra SR on Monday, October 13, 2025

O tom, že vládni kolegovia smerujú na miesto nehody potvrdila na sociálnej sieti aj ministerka hospodárstva za Hlas-SD Denisa Saková.

 

Došlo k vážnej čelnej zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom na juhovýchode Slovenska, množstvo zranených. Záchranné zložky zasahujú, moji kolegovia ministri smerujú na miesto nehody.

Posted by Denisa Saková on Monday, October 13, 2025

Svoj presun na miesto nehody Šaško potvrdil formou statusu.

 

Som na ceste na miesto vlakového nešťastia. Záchranné zložky zasahujú naplno. Verím, že zranených bude čo najmenej.

Posted by Kamil Šaško on Monday, October 13, 2025

Smútok z nehody zdieľal aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru.

 

Hlboko ma zasiahlo vlakové nešťastie pri Rožňave. Verím, že dnešná nehoda dvoch rýchlikov ovplyvní ľudské osudy v čo najmenšej miere a už nikdy sa nič podobné nezopakuje.

Posted by Ladislav Kamenický - minister financií SR on Monday, October 13, 2025

Smútok v očiach má aj opozičný poslanec KDH a záchranár František Majerský. "Verím, že si táto mimoriadna udalosť nevyžiada obete na životoch. Zraneným prajem skoré uzdravenie. A ďakujem všetkým záchranným zložkám, ktoré v náročných podmienkach na mieste stále zachraňujú," napísal Majerský.

 

Dopoludnia došlo ku zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jabloňov nad Turňou. Viac informácií zatiaľ nie je známych, no...

Posted by František Majerský - poslanec NRSR on Monday, October 13, 2025

Pridal sa tiež šéf Kresťanskodemokratického hnutia a prešovský župan Milan Majerský.

 

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Posted by Milan Majerský on Monday, October 13, 2025

S reakciou nečakal ani opozičný líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť. Politika teraz musí ísť bokom," napísal šéf PS.

 

Zrážka dvoch rýchlikov v okrese Rožňava je hrozným nešťastím. Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne...

Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Monday, October 13, 2025

Ozvali sa aj členovia mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga a Jaroslav Naď.

 

Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými zranenými pri vlakovom nešťastí pri Rožňave. Verím, že všetci budú čo najskôr v poriadku.

Posted by Juraj Šeliga on Monday, October 13, 2025

"Všetci dúfame v rýchle zotavenie zranených a verím, že tragédia nebude mať vážnejšie následky. Sme s vami," napísal Naď.

 

Myslím na všetkých, ktorých zasiahla zrážka vlakov v Jabloňove nad Turňou. Všetci dúfame v rýchle zotavenie zranených a verím, že tragédia nebude mať vážnejšie následky. Sme s vami.

Posted by Jaro Naď on Monday, October 13, 2025

"Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí bez obetí na životoch a nech sú zranenia čo najmenšie!" skonštatoval Július Jakab z hnutia Slovensko.

 

BOH OCHRAŇUJ VŠETKÝCH, KTORÍ BOLI VO VLAKOCH! Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí...

Posted by Július Jakab - financie, fakty a dáta on Monday, October 13, 2025

Svoj odkaz verejnosti poslala aj opozičná Sloboda a Solidarita.

 

Myslíme na všetkých tých, ktorí boli účastníkmi vlakového nešťastia v okrese Rožňava. Všetkým zraneným želáme rýchle zotavenie.

Posted by Sloboda a Solidarita on Monday, October 13, 2025

 

