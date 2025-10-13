Celé Slovensko je v ŠOKU: Politici reagujú na vlakovú nehodu na východe, na miesto nešťastia smerujú viacerí z nich

JABLOŇOV NAD TURŇOU - Verejnosť zostala ochromená zo správ, ktoré dorazili z východu Slovenska. Vlakové nešťastie v Jabloňove nad Turňou úplne omráčilo všetkých bez výnimky. Ani politici nezostali chladnými a k tomuto nešťastiu sa už vo veľkom vyjadrujú, niektorí mieria na miesto nehody.
Šéf parlamentu je pravidelným návštevníkom obce, nehoda ho o to viac zasiahla
Na nehodu reagoval aj šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu-SD. Sám je pravidelným návštevníkom obce, a aj preto ho nehoda o to viac zasiahla.
Fico komunikuje s Rážom
Medzi prvými sa vyjadril premiér Robert Fico zo Smeru-SSD. "Som v priamom kontakte s ministrom dopravy J. Rážom a ministrom vnútra M. Š. Eštokom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie. Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie," uviedol Fico na sociálnej sieti.
Práve Jozef Ráž ml. (nom. Smer-SD) má byť jedným z ministrov, ktorý smeruje na miesto nehody. Okrem sa tam už nachádza aj šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Na miesto nehody ide aj šéf zdravotníckeho rezortu Kamil Šaško (obaja za Hlas-SD).
MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: VIDEO Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky
O tom, že vládni kolegovia smerujú na miesto nehody potvrdila na sociálnej sieti aj ministerka hospodárstva za Hlas-SD Denisa Saková.
Svoj presun na miesto nehody Šaško potvrdil formou statusu.
Smútok z nehody zdieľal aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru.
Smútok v očiach má aj opozičný poslanec KDH a záchranár František Majerský. "Verím, že si táto mimoriadna udalosť nevyžiada obete na životoch. Zraneným prajem skoré uzdravenie. A ďakujem všetkým záchranným zložkám, ktoré v náročných podmienkach na mieste stále zachraňujú," napísal Majerský.
Pridal sa tiež šéf Kresťanskodemokratického hnutia a prešovský župan Milan Majerský.
S reakciou nečakal ani opozičný líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť. Politika teraz musí ísť bokom," napísal šéf PS.
Ozvali sa aj členovia mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga a Jaroslav Naď.
"Všetci dúfame v rýchle zotavenie zranených a verím, že tragédia nebude mať vážnejšie následky. Sme s vami," napísal Naď.
"Nech sa táto desivá zrážka dvoch rýchlikov na východe Slovenska skončí bez obetí na životoch a nech sú zranenia čo najmenšie!" skonštatoval Július Jakab z hnutia Slovensko.
Svoj odkaz verejnosti poslala aj opozičná Sloboda a Solidarita.