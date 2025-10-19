Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu: Chýba mu odbornosť a sebareflexia, tvrdí Šimečka

BRATISLAVA - Pavol Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu (SIS). Chýba mu odbornosť, integrita a sebareflexia. Nedokáže tiež vyvodiť zodpovednosť za svoje zlyhania. Uviedol to predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na Gašparove vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii.
„Vážne reči premiéra aj svoje vlastné o štátnom prevrate označil za iba ‚slang‘, zvesenie vlajok EÚ a NATO spred sídla SIS bolo podľa neho ok, vytetovaný mafián tiež, lebo vzorom dnes ‚môže byť hocikto.‘ Ešte aj takú očividnú vec ako vlastnú dopravnú nehodu, pri ktorej bola zranená maloletá osoba, zľahčuje a klamlivo označuje za malú ‚škodovú udalosť‘,“ skonštatoval Šimečka.
Pripomenul, že spolu s partnermi zo strán SaS, KDH a Demokrati žiadajú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolaniu Gašpara. Šéfa SIS skritizovala aj opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Gašpar dnes nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov, ktorí sa na to verejne sťažovali počas vládnej krízy, keď Robertovi Ficovi (Smer-SD) vypovedali poslušnosť. Vznikajú tak veľmi vážne podozrenia, že súčasná koalícia sa udržala pri moci aj vydieraním či zneužívaním tajnej služby, čo by znamenalo úplnú stratu legitimity súčasnej vládnej moci,“ podotkla.
Gašpar v diskusnej relácii povedal, že prijme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu, ktorej bol účastníkom. Vyjadroval sa tiež k svojim tetovaniam, správe o prevrate na Slovensku či práci spravodajskej služby.