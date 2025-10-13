MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: VIDEO Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky

JABLONOV NAD TURŇOU - V košickom kraji došlo k mimoriadnej udalosti. Na trati pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky, na miesto vyslali sanitky a vrtuľníky. Presný počet zranených nie je známy.
- V úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník sa zrazili dva rýchliky R 913 a R 914 Gemeran
- Na miesto nešťastia vyslali šesť sanitiek a dva záchranárske vrtuľníky
- Na tragédiu reagujú aj politici. K mimoriadnej udalosti smerujú minister dopravy Jozef Ráž, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško
VIDEO z miesta vlakového nešťastia
Situáciu sledujeme ONLINE
Aktualizované 12:26 Na miesto vlakového nešťastia boli vyslané tri záchranárske vrtuľníky. "Vzhľadom na počet zranených sa záchranársky vrtuľník z Košíc aktuálne vracia na miesto nehody už druhýkrát. Posádky leteckých záchranárov poskytujú na mieste neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú letecký transport najťažšie zranených pacientov do nemocníc. Zásah stále prebieha. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je pripravená pokračovať v zásahu podľa aktuálnych potrieb a vývoja situácie," informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE).
Aktualizované 12:20 Na sociálnej sieti sa objavilo video, na ktorom vidieť jeden z rýchlikov, ako prechádza po koľajach. Za pár sekúnd počuť ohlušujúci zvuk po zrážke vlakov.
Aktualizované 12:15 Zrážka dvoch rýchlikov v okrese Rožňava považuje šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za hroznú tragédiu. "Zo všetkého najviac si teraz prajem, aby neboli žiadne obete na životoch a aby sa zranení čo najrýchlejšie zotavili. Následne je potrebné nehodu dôkladne vyšetriť. Politika teraz musí ísť bokom," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 12:09 Na tragédiu reaguje aj opozíčná SaS. "Myslíme na všetkých tých, ktorí boli účastníkmi vlakového nešťastia v okrese Rožňava. Všetkým zraneným želáme rýchle zotavenie," napísala politická strana.
Aktualizované 12:08 "Rýchlik sa prepadol z trate. V mieste nehody aktuálne zabezpečujeme miesto a koordinujeme prácu záchranných zložiek," aktualizovali informácie z polície. Podľa doterajších informácii nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Vo vlakoch sa podľa predbežných informácií nachádzalo približne 80 cestujúcich.
Aktualizované 12:02 Na miesto nešťastia smeruja aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). "Som na ceste na miesto vlakového nešťastia. Záchranné zložky zasahujú naplno. Verím, že zranených bude čo najmenej," informoval.
Aktualizované 12:00 Na tragédiu reaguje aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). "Hlboko ma zasiahlo vlakové nešťastie pri Rožňave. Verím, že dnešná nehoda dvoch rýchlikov ovplyvní ľudské osudy v čo najmenšej miere a už nikdy sa nič podobné nezopakuje," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 11:57 Vykoľajené vozne vlakovej súpravy visia nad priepasťou. Hrozí, že sa po náraze zrútia zo strmého svahu do niekoľko metrov hlbokého zrázu. "Na mieste je už aj evakuačný autobus. Chodiaci zranení sú ošetrovaní na mieste, imobilných práve zachraňujú," informoval Ústredný Automotoklub Slovenská Republika.
Aktualizované 11:51 Na sociálnej sieti sa vyjadrila k nehode jedna z cestujúcich. "Som z vlaku zo smeru na Košice. Ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu! Neviem ako sú na tom rušňovodiči," napísala na Facebooku.
Aktualizované 11:37 Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Aktualizované 11:32 Na vlakové nešťastie reaguje aj premiér Róbert Fico (Smer-SSD), ktorý je priamom kontakte s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a ministrom dopravy Rážom, ktorí sú na ceste na miesto tragédie. "Všetkým zraneným pri železničnom nešťastí v okrese Rožňava želám skoré uzdravenie a vyjadrujem v tomto okamihu nádej, že nebudú žiadne obete na životoch. Som proti akýmkoľvek predčasným záverom, preto príčiny tejto tragédie musí objasniť dôsledné vyšetrovanie," uviedol na sociálnej sieti.
Aktualizované 11:30 Podľa neoficiálnych informácií sa zranilo viac ako 100 osôb, 2 osoby bojujú o život s ťažkými zraneniami.
Aktualizované 11:18 Na miesto smeruje až šesť pozemných ambulancií a dva záchranárske vrtuľníky, aktualizovali z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. "Počet zranených nie je ustálený. Zásah prebieha," dodala hovorkyňa Petra Klimešová.
Aktualizované 11:13 Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý kvôli tomu zrušil naplánovaný dnešný pracovný program. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Aktualizované 11:12 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je plne súčinná s záchranárskymi a bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom v úvodnom stanovisku k nešťastiu. "Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate. Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov," uviedla spoločnosť ZSSK s tým, že informácie bude priebežne aktualizovať.
Aktualizované 11:01 Pri vlakovom nešťastí sa zrazili vlaky R 913 a R 914 Gemeran v smeroch Zvolen - Košice a späť.
Aktualizované 10:57 Podľa prvotných informácií sa zranilo viac ako 20 osôb. Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Aktualizované 10:54 Doprava na mieste je prerušená, informovala stránka Ideme vlakom. "Prerušená doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník od 10:15 hod. V úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava budú vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou," priblížili zo ZSSK.
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok predpoludním k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo cestujúcich. Informovala o tom košická krajská polícia. "Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy," dodala polícia.
"Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré zasahujú pri nahlásenej zrážke vlakov v okrese Rožňava. Na miesto smeruje 5 pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník," informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Počet zranených a ich rozsah zatiaľ nie je známy.
Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí. "Udalosť je v štádiu preverovania," uvádza polícia.
Správu budeme aktualizovať.