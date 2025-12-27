MIMORIADNY ONLINE Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov: Zelenskyj varuje, Rusko útočí aj z Bieloruska

KYJEV - V hlavnom ukrajinskom meste Kyjev bolo v sobotu nadránom počuť niekoľko silných výbuchov, uviedli tamojšie úrady s tým, že metropole hrozí raketový útok. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
7:44 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes bude telefonicky rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu Európskej komisie. Očakáva sa, že Zelenskyj sa v nedeľu stretne s Trumpom na Floride, kde budú hovoriť o novej podobe amerického plánu ukončenia vojny na Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v piatok podľa agentúry TASS uviedla, že v procese vyjednávaní so Spojenými štátmi o konci vojny sú vidieť pomalé, ale isté pokroky. Zároveň vyzvala Washington, aby aktívne čelil západoeurópskym krajinám, ktoré sa podľa Moskvy snažia dosiahnuté pokroky "torpédovať".
7:26 Bývalý hokejový brankár Dominik Hašek považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za imperialistickú vojnu, v ktorej stojí jednoznačne na strane napadnutej krajiny. Podpora Ukrajiny je podľa neho nielen morálnou povinnosťou, ale aj otázkou bezpečnosti Európy, pretože Ukrajinci svojím odporom bránia aj ostatné európske štáty.
7:17 Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
6:57 Pri masívnom raketovom útoku Ruska v Kyjeve pred nadchádzajúcim stretnutím Trumpa a Zelenského bolo zranených 5 ľudí. V mestskej časti Holosiivskyj bol hlásený požiar a trosky padali v okresoch Obolonskyj a Desnianskij, uviedol starosta Vitalij Kličko.
6:32 Severná Kórea a Rusko zdieľali "krv, život a smrť" vo vojne na Ukrajine. Uviedol to dnes podľa agentúry AFP severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom želaní ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovať na Ukrajinu po boku Rusov tisíce vojakov.
6:10 Trump hovorí, že mier medzi Ruskom a Ukrajinou má „dobrú šancu“, informuje New York Post. „Myslím si, že to chcú urobiť teraz a myslím si, že to chce urobiť aj Rusko. Ale vždy, keď to jeden chce urobiť, druhý nie,“ povedal Trump pre New York Post 26. decembra.
Rusko na útoky využíva zariadenia na obytných budovách v Bielorusku
Ruské sily využívajú na útoky na Ukrajinu zariadenia umiestnené aj na obytných budovách v Bielorusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatkovom zasadnutí vojenského velenia krajiny. Informujú o tom agentúry DPA a RBC-Ukraine.
Tieto zariadenia podľa slov ukrajinského lídra na platforme Telegram pomáhajú navádzať drony typu Šáhid na ich ciele na Ukrajine. Dodal, že novou taktikou sa Moskva snaží obísť obranné línie Ukrajiny, čo však predstavuje výrazné riziko pre Bielorusko. „Je to riskantné pre Bielorusko,“ napísal. „Je škoda, že sa Bielorusko vzdáva svojej suverenity v prospech agresívnych ambícií Ruska,“ doplnil.
Antény a iné navádzacie systémy, ktoré pomáhajú navigovať drony Šáhid na ciele na západnej Ukrajine, sú teraz umiestnené na strechách päťposchodových civilných bytových domov, ozrejmil Zelenskyj s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské služby.
„Je to absolútne pohŕdanie ľudským životom, Minsk by mal prestať hrať tieto hry,“ zdôraznil. Povedal, že ukrajinská protivzdušná obrana dostala pokyn prispôsobiť svoju stratégiu. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Bielorusko poskytlo svoje územie ako odrazový mostík pre nakoniec neúspešný postup na Kyjev.
Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov, hlásia zranených
V hlavnom ukrajinskom meste Kyjev bolo v sobotu nadránom počuť niekoľko silných výbuchov, uviedli tamojšie úrady s tým, že metropole hrozí raketový útok. Informuje o tom agentúra AFP. „Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.
Neskôr doplnil, že pri útokoch v metropole utrpelo zranenia najmenej päť ľudí, z toho štyroch museli hospitalizovať. Vo viacerých častiach mesta zároveň vypukli požiare a došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry.
Ukrajinské vzdušné sily tiež v sobotu nadránom vyhlásili celoštátny letecký poplach a na sociálnych sieťach uviedli, že nad viacerými ukrajinskými oblasťami, vrátane hlavného mesta, sa pohybujú drony a rakety. Letiská v poľských mestách Rzeszów a Lublin na juhovýchode krajiny boli dočasne uzavreté po tom, ako poľské ozbrojené sily vyslali do vzduchu stíhacie lietadlá v reakcii na ruské údery na Ukrajinu. Informovala o tom televízna stanica Sky News.
Útoky prichádzajú v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v nedeľu stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o mierovom pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.
Nový 20-bodový plán, ktorý predstavil Zelenskyj, ráta s tým, že súčasná frontová línia zostane zmrazená a Ukrajina by mohla stiahnuť vojská z východu, kde by sa vytvorili demilitarizované nárazníkové zóny. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že dohoda je pripravená už na 90 percent. Moskva v piatok obvinila Zelenského a jeho podporovateľov z Európskej únie zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy.