Nemecká polícia zastrelila muža, ktorý v nemocnici ohrozoval ľudí nožnicami

BERLÍN - Nemecká polícia v piatok zastrelila 33-ročného muža v univerzitnej nemocnici v centre mesta Giessen v nemeckej spolkovej krajine Hesensko, uviedli tamojšie úrady. Muž sa údajne nemocničnému personálu vyhrážal nožnicami. Informuje o tom agentúra DPA.
Zamestnanci nemocnice predtým zavolali pohotovostné služby a nahlásili, že jeden z pacientov sa im vyhráža a ohrozuje ich nožnicami, uvádza sa vo vyhlásení Krajinského kriminálneho úradu (LKA). Muž príslušníkov polície údajne po ich príchode s nožnicami napadol. Tí naňho v reakcii začali strieľať. Útočník následne na následky strelných zranení zomrel.
Z dôvodu zachovania neutrality prevzal vyšetrovanie úrad LKA. V súčasnosti prebieha výsluch svedkov a zabezpečujú sa dôkazy. Do vyšetrovania sú zapojení aj forenzní špecialisti pre strelné zbrane. Úrady uviedli, že presné okolnosti a sled udalostí sú stále predmetom vyšetrovania.