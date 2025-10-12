Napätie vo vládnej koalícii: Migaľ hovorí o kradnutí na ministerstve! Raši hrozí trestným oznámením

BRATISLAVA - Minister investícií Samuel Migaľ a predseda parlamentu Richard Raši sa dostali do verejného sporu, ktorý odhalil napätie v koalícii Roberta Fica. Konflikt sa rozprúdil po nedeľnej debate relácie Politika 24 na JOJ24, kde Migaľ tvrdil, že počas pôsobenia jeho predchodcu na ministerstve „sa kradlo ako po nebohom“.
Migaľ, ktorý odišiel z Hlasu po kritike krokov spolustraníkov a následne sa stal ministrom vo Ficovej vláde, priblížil, že trestné oznámenie ešte nepodal. „Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na OČTK aj dostane,“ uviedol minister na JOJ24.
Na jeho slová okamžite reagoval Richard Raši (Hlas-SD), ktorý rezort investícií viedol pred Migaľom a dnes je predsedom parlamentu. „Dôrazne sa ohradzujem voči dnešným lživým a zavádzajúcim tvrdeniam ministra Migaľa. Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom,“ napísal Raši.
Exminister zároveň upozornil, že odkedy Migaľ nastúpil do funkcie, v regiónoch sa objavujú pochybnosti o tendroch a praktikách „vybavovačov“. „Vyzývam všetkých primátorov a starostov, aby takéto konanie polícii oznámili,“ dodal Raši. Zároveň varoval, že ak Migaľ svoje výroky neodvolá a neospravedlní sa, podá na neho trestné oznámenie.
Žaloba voči Hlasu
Migaľ sa v diskusii dotkol aj svojej politickej budúcnosti. V tejto chvíli je podľa neho dôležitá práca a dobré výsledky na MIRRI. „To je jediná cesta, pretože po tom všetkom, za čo sme boli dooznačovaní, ako sme boli dourážaní, tak ja verím tomu, že ľudia sa na nás pozerajú do istej miery s nedôverou. Jediné, ako dokážeme ľudí presvedčiť o tom, aby nám dôverovali, je naša práca,“ vyhlásil s tým, že ak sa to podarí, môžu sa v budúcnosti s ďalšími kolegami snažiť uchádzať o hlasy ľudí.
archívne video
Dotiahnuť do konca chce Migaľ aj dávnejšie avizovanú žalobu na ochranu osobnosti voči Hlasu-SD a jeho predstaviteľom za to, čo o ňom a jeho spolupracovníkoch v minulosti verejne vyhlasovali. „Ja som bol tri mesiace mimo nejakej riadnej prevádzky, čiže preto to išlo nejako bokom, ale je to nachystané. V krátkom čase uzavrieme aj túto kapitolu,“ doplnil.