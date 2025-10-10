Slovensko je pripravené spustiť na hraniciach systém Entry/Exit

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené spustiť na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru celoeurópsky systém Entry/Exit (EES). Systém budú do plnej prevádzky dostávať postupne, do 10. apríla 2026. V nedeľu (12. 10.) ho spustia na bratislavskom letisku, hraničnom priechode Čierna nad Tisou a hraničnom priechode Maťovské Vojkovce. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovali poverená policajná prezidentka Jana Maškarová a riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Ján Dudáš.
„Je potrebné rátať s určitým predĺžením čakacích lehôt, keďže štátny príslušník tretej krajiny, (...), sa musí podrobiť snímaniu biometrických znakov,“ uviedol Dudáš. Ako však dodal, v prípade neúnosného predĺženia čakacích lehôt je do plného spustenia prevádzky možné upustiť od snímania biometrie.
VIDEO Tlačová konferencia policajnej prezidentky Jany Maškarovej a riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Jána Dudáša:
Ako Maškarová priblížila, EES sa týka občanov tretích krajín. Nahradiť má klasické „pečiatkovanie“ pasov. Okrem údajov o cestujúcom bude zbierať aj biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov či snímka tváre.
Systém by tak mohol sprehľadniť dáta o tom, kto z občanov tretích krajín sa pohybuje po Schengenskom priestore. „Zavedenie tohto nového moderného systému vyvolala potreba bezpečnosti vonkajších hraníc Európskej únie, takisto zlepšenia kontroly hraníc, zabránenia nelegálnej migrácii, ako aj zneužívaniu cestovných dokladov,“ uviedla Maškarová.