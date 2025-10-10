Slovensko buduje nový systém starostlivosti o duševné zdravie: Vznikajú centrá, linka pomoci aj nové oddelenia

BRATISLAVA - Pomoc v oblasti duševného zdravia má byť dostupnejšia a modernejšia. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo viacero projektov, ktoré majú zlepšiť prevenciu, liečbu aj následnú starostlivosť o ľudí s psychickými ťažkosťami. Časť z nich už funguje, ďalšie sa pripravujú.
V súvislosti so Svetovým dňom duševného zdravia ministerstvo zdôraznilo potrebu lepšie reagovať na psychické problémy obyvateľov, najmä v časoch kríz a katastrof, keď rastie stres, strach a neistota.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško priblížil, že rezort podniká konkrétne kroky, aby bola starostlivosť o duševné zdravie dostupnejšia a kvalitnejšia. „Prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia poskytujeme bezplatnú anonymnú pomoc, podporujeme budovanie siete psychosociálnych centier a stacionárov, modernizáciu psychiatrických oddelení a aj zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom vzdelávacích programov. Aby starostlivosť o duševné zdravie bola kvalitná, efektívna a dokázala reagovať na potreby ľudí aj v čase kríz,“ uviedol na pôde detského psychiatrického stacionára v NÚDCH v Bratislave.
Riaditeľ nemocnice Peter Bartoň pripomenul, že v roku 2022 otvorili denné stacionáre pre deti s poruchami príjmu potravy, ktoré pomohli skrátiť hospitalizácie pacientov. Aktuálne finišujú s rekonštrukciou nových priestorov Kliniky detskej psychiatrie, ktoré majú zlepšiť podmienky pre terapie a zvýšiť kapacitu zariadenia.
Národná linka pomoci už prijala vyše tisíc hovorov
Jedným z novších projektov je Národná linka na podporu duševného zdravia (0800 193 193, www.nlpdz.sk), ktorá funguje od mája 2025. Doteraz zaznamenala 1 041 hovorov, pričom ľudia najčastejšie hľadali pomoc pre smútok, osamelosť, depresívne stavy, závislosti, rodinné problémy či domáce násilie. Pomoc je bezplatná a anonymná.
Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti vzniklo 11 psychosociálnych centier v hodnote 5,5 milióna eur. Tieto zariadenia poskytujú pacientom s duševnými poruchami komplexnú liečbu, psychoterapiu a rehabilitáciu.
Ďalších 4,3 milióna eur smerovalo na budovanie psychiatrických stacionárov, ktoré pomáhajú pacientom zlepšiť sebestačnosť a znovu sa zaradiť do spoločnosti. Rezort tiež vyčlenil viac ako 4,8 milióna eur na modernizáciu psychiatrických oddelení v ôsmich nemocniciach. Rekonštrukcie zahŕňajú prestavbu izieb, zvýšenie súkromia pacientov a výstavbu špeciálnych seklúznych miestností namiesto sieťových postelí.
Viac odborníkov aj vzdelávania
Na vzdelávanie zdravotníkov a odborníkov v oblasti duševného zdravia bolo investovaných viac než 300-tisíc eur. Do programov sa zapojilo 350 zdravotníckych a 800 nezdravotníckych pracovníkov. Témy zahŕňali klinickú psychológiu, psychoterapiu, prácu s traumou, či zvládanie závislostí. Ministerstvo tvrdí, že cieľom je, aby starostlivosť o duševné zdravie bola dostupná, efektívna a pripravená reagovať aj v krízových časoch.