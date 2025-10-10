Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, uviedol Šaško: Vyjadril sa aj k psychiatrickým stacionárom

BRATISLAVA - Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého, kto sa chce zaočkovať v rámci povinného či dobrovoľného očkovania. Nové dávky nosových vakcín proti chrípke, ktoré aktuálne chýbajú, budú dovezené v nasledujúcich týždňoch. Ubezpečil o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého na Slovensku chýbajú vakcíny i termíny na očkovania.
Šaško odmieta verejné strašenie o nedostatku vakcín, vyjadrenia PS označil za bludy a klamstvá. Nesúhlasí ani s jeho tvrdeniami, že ministerstvo sa nevenuje očkovacej kampani. „Od začiatku roka ministerstvo zdravotníctva povolilo päť očkovacích kampaní, ktoré prebiehajú,“ zdôraznil.
Podotkol, že jediné vakcíny, ktoré zabezpečuje rezort priamo, sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19. „Boli doručené v riadne stanovených, zmluvne dohodnutých termínoch, ktoré boli zmluvne dohodnuté dávno predtým, než sa začala diskusia o analýze Slovenskej akadémie vied. A predovšetkým, a to je najdôležitejšie, v takých množstvách, že úplne spoľahlivo pokryjú akýkoľvek dopyt, ktorý v spoločnosti máme,“ vyhlásil minister s tým, že aktuálne je možné zaočkovať sa už na 18 očkovacích miestach. „Neustále prebiehajú rokovania s ďalšími poskytovateľmi, s ďalšími ambulanciami, ktorých žiadosti ja okamžite a bezodkladne podpisujem,“ dodal.
S očkovaním proti chrípke sa podľa slov ministra začalo v 40. týždni, pričom vakcíny boli naskladnené už v 36. týždni s výrazným zvýšením dávok oproti minulému roku. „Aj v prípade vakcín proti chrípke pre detskú populáciu bola plánovaná dodávka a opäť zvýšená, a to dvojnásobne,“ podotkol s tým, že na Slovensko prišlo minulý týždeň 5000 nosových vakcín, ktoré sa však okamžite minuli. „Držiteľ licencie, s ktorým sme v intenzívnej komunikácii, okamžite spravil doobjednávku a budúci týždeň príde ďalších 23.000 takýchto vakcín a následne ďalších 11.000, pretože záujem aj vďaka kampaniam, ktoré prebiehajú, rastie,“ dodal Šaško.
Dostupné sú podľa jeho slov aj očkovacie látky proti čiernemu kašľu
„A to ako súčasť kombinovaných vakcín v povinnom očkovaní detí a v rámci preočkovania detí v piatom a 13. roku, ako aj dospelých,“ spresnil. Zdôraznil, že dostupnosť zabezpečuje držiteľ registrácie lieku a množstvá vyplývajú z potrieb minulých rokov. Minister potvrdil, že tento rok je na Slovensku hlásených vyše 4600 ochorení na čierny kašeľ a najviac v skupine detí, ktoré ešte nie je možné očkovať. Podotkol však, že podobný trend je aj v okolitých krajinách. „Pravidelne zasadá aj odborná komisia, ktorá prijíma ďalšie odborné odporúčania,“ dodal minister.
PS vo štvrtok (9. 10.) upozornilo, že na Slovensku chýbajú vakcíny, termíny na očkovanie i osvetová kampaň o benefitoch očkovania. Vláda podľa hnutia nie je pripravená na chrípkové obdobie a vyzvalo ministra, aby spustil očkovaciu kampaň. Podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) za situáciu môže neschopnosť ministra Šaška a šírenie dezinformácií. Demonštroval, že chýbajú nosové vakcíny na chrípku určené prevažne pre malé deti či vakcíny na čierny kašeľ.
Na podporu psychiatrických stacionárov je v rozpočte vyčlenená položka
V návrhu budúcoročného rozpočtu je priamo vyčlenená položka na podporu a udržateľnosť psychiatrických stacionárov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa duševného zdravia. „Som rád za podporu aj na úrovni vlády. Jasným dôkazom podpory duševného zdravia je aj návrh budúcoročného rozpočtu, kde priamo do riadku na podporu alebo udržateľnosť práve psychiatrických stacionárov a personálu je alokovaná pomerne zaujímavá položka,“ objasnil.
Dodal, že „nerád hovorí o konkrétnych sumách“, pokiaľ nie je návrh definitívne schválený. „Pôjde to z balíka tzv. verejného zdravotného poistenia (...) a v rámci neho sa potom v programovej rozpočtovej vyhláške alokujú zdroje. Náš plán je zhruba niekde na úrovni 20 miliónov eur, čo je naozaj veľmi zaujímavá položka,“ priblížil Šaško. Objasnil, že z plánu obnovy bolo podporených viacero projektov v oblasti duševného zdravia v celkovej hodnote viac ako 15 miliónov eur. Financie smerovali najmä na vybudovanie 11 psychosociálnych centier, rozšírenie siete psychiatrických stacionárov a modernizáciu lôžok. Rezort tiež plánuje otvoriť detské psychiatrické stacionáre v Prešove a Martine. V pláne sú aj štyri autistické centrá, ktoré by mali vzniknúť v priebehu budúceho roka. Ďalší detský psychiatrický stacionár špecializovaný na poruchy príjmu potravy by má byť otvorený na východnom Slovensku.
Financie sa dajú čerpať z plánu obnovy s časovým obmedzením
Šaško zdôraznil, že financie sa dajú čerpať z plánu obnovy s časovým obmedzením. „Je dôležité, aby boli aj miesta, aj lôžka udržateľné (...). Nad rámec toho, o čom diskutujeme, sa nám podarilo aj mne osobne presadiť, že udržateľnosť psychiatrických stacionárov bude konečne krytá aj štátnym rozpočtom,“ povedal v rámci novinárskych otázok pred rokovaním o návrhu budúcoročného rozpočtu. Podľa jeho slov opakovane komunikoval alarmujúcu situáciu s nedostatkom lôžok a dostupnosťou pedopsychiatrov, najmä v regiónoch. „Systém, samozrejme, stojí a padá na ľuďoch (...). Z krátkodobého hľadiska sme už podporili ďalšie vzdelávanie zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov v oblasti duševného zdravia, tam bol stanovený cieľ vzdelať 336 odborníkov, ktorý bol významne prekročený. Doteraz bolo zazmluvnených 352 zdravotníckych a viac ako 800 nezdravotníckych pracovníkov,“ dodal.
Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre psychiatriu Ľubomíra Izáková uviedla, že síce je na Slovensku dostupná odborná pomoc, dlhodobo chýbala komunitná starostlivosť o psychiatrických pacientov. „Máme psychiatrické stacionáre všeobecného typu, ktorých sieť nebola dostačujúca. Veľmi rada počujem aj to, že nielen vybudujeme tieto zariadenia, ale budú aj udržateľné a budeme môcť vysokokvalifikovanú starostlivosť v multidisciplinárnych tímoch používať a fungovať v nich aj do budúcna,“ doplnila. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 schválila vláda na svojom piatkovom rokovaní. Na zdravotníctvo má ísť v ďalšom roku 10,67 miliardy eur.