Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný, uviedol Šaško: Vyjadril sa aj k SaS

BRATISLAVA - Plán pre optimalizáciu siete bratislavského zdravotníctva je hotový, no nie je nemenný. V súčasnosti napríklad prebieha odborná diskusia o nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Na utorkovej tlačovej konferencii to ozrejmil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Finálna podoba plánu má podľa neho ešte čas. Za podstatné považuje, že sa pravdepodobne začiatkom novembra začnú výkopové práce na novej národnej univerzitnej nemocnici, ktorá má vzniknúť na bratislavských Vajnoroch.
Minister podotkol, že rezort síce má pripravený rámcový plán pre bratislavské zdravotníctvo, no existujú čiastkové témy, ktoré je ešte potrebné vyriešiť. Poukázal napríklad na prebiehajúcu diskusiu o nemocnici v Podunajských Biskupiciach v súvislosti s lôžkami pre dlhodobo chorých. Ako uviedol, k téme sa má v stredu (15. 10.) stretnúť aj so starostom mestskej časti Romanom Lamošom.
Na finálnu verziu plánu siete má podľa Šaška rezort ešte čas. Za dôležité považuje, že sa začne s výkopovými prácami na novej národnej nemocnici. „Predpokladám, že začiatkom novembra sa tam začne kopať, práce prebiehajú, výstavba sa začne a paralelne s tým sa snažíme dočistiť aj napríklad túto otázku,“ uviedol na margo diskusií k novej sieti.
Minister nechcel potvrdiť ani vyvrátiť, že by po vzniku novej nemocnice mala postupne zaniknúť nemocnica na Kramároch. Považuje to však za logické riešenie. Vie si predstaviť, že by namiesto nej vzniklo napríklad moderné centrum pre dlhodobo chorých či pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. „Aj toto je súčasť nejakých mojich rokovaní v úvodných fázach. Ja by som bol veľmi rád, aby tam neostal prázdny pozemok, nebodaj, aby sa to buď odpredávalo, alebo aby pozemok ostal zabudnutý. Ja by som ho chcel využiť stále na to, na čo je určený,“ skonštatoval Šaško. Rovnako sa podľa neho bude diskutovať aj o využití pozemkov na Rázsochách.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Hrubá stavba nemocnice by podľa vyjadrenia Šaška mala stáť do parlamentných volieb v roku 2027.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovorí o zavádzaní zo strany opozičnej SaS pri návrhu o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách. Upozorňuje na to, že návrh má priniesť zvýšenie hornej hranice pre poplatok, nie zvýšenie poplatku. Pripomenul, že nastavenie výšky majú v rukách komory. Zároveň poukazuje na to, že nejde o návrh z dielne ministerstva, ale o poslanecký návrh. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.
„Máme tu aktivitu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktorá hovorí a snaží sa presvedčiť, čo mňa osobne mrzí, predovšetkým sestry, a ako keby ich rozoštvávať s tým, že niekto im ide nanútiť zvýšenie poplatku do komory. Tak po prvé, ten poplatok už dnes je nejakých 15 eur. A ak správne chápem, tým pozmeňovacím návrhom sa dáva iba horná hranica 45 eur, to znamená, že samotná komora sa o výške poplatku môže rozhodnúť v tom rozmedzí od 15 do 45 eur,“ poznamenal.
Šéf rezortu zdravotníctva upozornil na to, že ide o poslanecký návrh. „Odmietam, aby sa nebodaj ešte poslankyňa Bittó Cigániková snažila preniesť na ministerstvo zdravotníctva alebo ministra zdravotníctva, že ja idem zavádzať nejaké poplatky pre sestry. Je to lož,“ okomentoval. Tvrdí, že s iniciatívou k zmene prišiel opozičný poslanec za KDH. Výbor NR SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje.
Namietala, že prípadné zvýšenie by bolo pre niektorých zdravotníckych pracovníkov finančne náročné. Svoj nesúhlas s ním opakovane vyjadrila i Bittó Cigániková. „Možno ste to nevedeli, ale sestry už dnes musia platiť 15 eur ročne komore, aby vôbec mohli vykonávať svoje povolanie. A teraz prišiel zástupca koalície s ‚geniálnym‘ nápadom — zvýšiť to na 45 eur! A čo za to dostanú? Nič. Žiadne lepšie vzdelávanie, žiadna pomoc navyše, žiadne nové benefity. Len povinnosť zaplatiť. A ak nezaplatia dva roky? Stopka,“ uviedla na sociálnej sieti. Hovorila aj o chýbajúcej diskusii.