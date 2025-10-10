Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Tragédie na cestách Trenčianskeho kraja! Zomrelo pri dopravných nehodách už osem ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Trenčiansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRENČÍN - Od začiatku roka do konca septembra sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stalo 495 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich osem ľudí. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 20, počet obetí je nižší o 11. Pri dopravných nehodách utrpelo ťažké zranenia 35 osôb (medziročný pokles o päť). Najviac dopravných nehôd v TSK sa tento rok stalo v okrese Prievidza (107), najmenej v okrese Myjava (24).

Nehody pod vplyvom alkoholu

V 70 prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu, medziročne ich počet klesol o 14. Najviac vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo v TSK v Trenčianskom okrese (16), najmenej v okresoch Bánovce nad Bebravou a Púchov (po troch).

