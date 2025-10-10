V Trenčíne si počkáte! Dopravu v centre mesta komplikujú dopravné nehody

TRENČÍN - Dve dopravné nehody komplikujú dopravu v centre Trenčína. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Prvá nehoda sa stala pri výjazde z parkoviska na Palackého ulicu neďaleko budovy mestskej polície. Došlo k zrážke autobusu MHD s osobným motorovým vozidlom. Na mieste sú zdravotníci, hasiči i polícia. „Situácia na cestách je o to horšia, že krátko po prvej nehode sa stala ďalšia aj v križovatke pri Námestí SNP,“ doplnila hovorkyňa.
Smerom zo sídliska Juh do centra mesta sú zápchy na Braneckého aj Električnej ulici. Polícia odkláňa dopravu, z Braneckého na Palackého (poza Prior) automobily neodbočia. Polícia smeruje autá na alebo pod starý cestný most. „Zdržanie sa týka i autobusových liniek MHD. Dokumentovanie nehody môže trvať dlhší čas. O opätovnom uvoľnení dotknutej cesty budeme informovať,“ uzavrela Ságová.