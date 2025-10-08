Ranná nehoda na Kysuciach: FOTO Auto sa zrazilo s autobusom, zranila sa jedna osoba

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
PODVYSOKÁ - Zranenia jednej osoby si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda osobného auta a autobusu v obci Podvysoká (okres Čadca). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala okolo 4.30 h a na mieste zasahovali hasiči z Turzovky. „Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá zostala zakliesnená vo vozidle. Hasiči pomohli osobu vyslobodiť z auta a odovzdali ju do opatery zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku od úlomkov. Z dôvodu dopravnej nehody bola cesta neprejazdná.