MIMORIADNE Ťažká dopravná nehoda pri Heľpe: Hlásia ŠESŤ mŕtvych! Cestu uzavreli

HEĽPA - Mimoriadne tragická nehoda. Na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo v stredu vo večerných hodinách k tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadal až šesť obetí.
Ako uviedla polícia, podľa predbežných informácií sa zrazili dve osobné autá. Nehoda má mimoriadne tragickú bilanciu. Z miesta hlásili najskôr 5 obetí a dve zranené osoby, ktoré boli prevezené do nemocnice. Neskôr polícia uviedla, že počet obetí vzrástol na šesť.
"Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná," uviedla polícia.
"Na tiesňovú linku 155 sme prijali volanie o čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v okrese Brezno. Na miesto sme vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta žiaľ máme hlásených viacero obetí. Správu budeme aktualizovať," informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.