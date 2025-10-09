Muž zo Senca pripravil Humenčana o 4900 eur: Išlo o kúpu miešačky

HUMENNÉ - Polícia obvinila 21-ročného muža z okresu Senec z trestného činu podvodu spáchaného v súbehu s trestným činom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Muž e-mailom kontaktoval 33-ročného muža z okresu Humenné, ktorý na internete ponúkal na predaj stavebnú miešačku. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pod zámienkou platby vylákal od neho osobné údaje aj údaje k platobnej karte.
„Neskôr bolo z účtu 33-ročného muža vykonaných niekoľko platieb bez jeho vedomia a bez jeho súhlasu. Celkovo išlo o viac ako 4900 eur,“ uviedla hovorkyňa. Obvinený muž je stíhaný na slobode, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky. Polícia zároveň upozorňuje, že pri kúpe či predaji rôzneho tovaru prostredníctvom internetu nie je nutné cudzej osobe poskytovať citlivé údaje k svojmu bankovému účtu.