Polícia pátra po nezvestnej 45-ročnej Petre z Valaskej Belej: Nevideli ste ju?

VALASKÁ BELÁ - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 45-ročnej Petre Korenačkovej z Valaskej Belej v okrese Prievidza. Ženu naposledy videli v mieste jej bydliska v nedeľu (5. 10) napoludnie, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Doteraz o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.Informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má hnedé vlasy dlhé po plecia, zelené oči a bližšie nezistené tetovanie na pravom lýtku. Naposledy mala na sebe oblečené tmavozelené tričko a fialové nohavice. Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť polícii oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.