Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Polícia pátra po nezvestnej 45-ročnej Petre z Valaskej Belej: Nevideli ste ju?

Polícia pátra Zobraziť galériu (2)
Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VALASKÁ BELÁ - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 45-ročnej Petre Korenačkovej z Valaskej Belej v okrese Prievidza. Ženu naposledy videli v mieste jej bydliska v nedeľu (5. 10) napoludnie, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Doteraz o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.Informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má hnedé vlasy dlhé po plecia, zelené oči a bližšie nezistené tetovanie na pravom lýtku. Naposledy mala na sebe oblečené tmavozelené tričko a fialové nohavice. Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť polícii oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.

Polícia pátra po nezvestnej
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Viac o téme: PátraniePolícia PrievidzaValaská Belá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO dopravná nehoda na frekventovanej
Polícia objasňuje nočnú nehodu na križovatke v Bratislave: Verejnosť prosí o pomoc, videli ste ju?
Domáce
FOTO Polícia zaznamenala vodičov, ktorí
Polícia zaznamenala vodičov, ktorí nedodržali maximálnu rýchlosť na diaľniciach
Domáce
Polícia obvinila 45-ročného muža
Polícia obvinila 45-ročného muža z Bratislavy z predaja drog: Hrozí mu až 15 rokov väzenia
Domáce
Ľudia dostávajú maily, ktoré
Ľudia dostávajú maily, ktoré by vydesili každého: Všetko je ale inak! Polícia upozorňuje na zákerný prípad
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zmeny v kapele Peter Bič Projekt: Viki Vargová zasnúbená, Peter Bič zbalil túto krásku
Zmeny v kapele Peter Bič Projekt: Viki Vargová zasnúbená, Peter Bič zbalil túto krásku
Prominenti
Minister zdravotníctva SR Šaško: Očakávame, že prvý pacient prejde bránami nemocnice začiatkom roku 2029
Minister zdravotníctva SR Šaško: Očakávame, že prvý pacient prejde bránami nemocnice začiatkom roku 2029
Správy
Hlavné mesto sa dohodlo s FC Petržalka na poskytnutí pozemkov pre tréningové plochy v Janíkovom dvore
Hlavné mesto sa dohodlo s FC Petržalka na poskytnutí pozemkov pre tréningové plochy v Janíkovom dvore
Správy

Domáce správy

Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnej 45-ročnej Petre z Valaskej Belej: Nevideli ste ju?
Domáce
Andrea Letanovská
Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati: Čo sa stalo?
Domáce
Potravinárov podporujeme konkrétnymi opatreniami
Potravinárov podporujeme konkrétnymi opatreniami doma aj v Bruseli, uviedol Takáč
Domáce
Opitý šofér havaroval, mladý OTEC Patrik zahynul! Mrazivé DETAILY nešťastia, zo SLOV partnerky trhá srdce
Opitý šofér havaroval, mladý OTEC Patrik zahynul! Mrazivé DETAILY nešťastia, zo SLOV partnerky trhá srdce
Regióny

Zahraničné

V Burkine Faso zatkli
V Burkine Faso zatkli pre údajnú špionáž osem ľudí: Má byť medzi nimi aj Čech
Zahraničné
Nebezpečenstvo v Nemecku: Toxický
Nebezpečenstvo v Nemecku: Toxický oblak z továrne ohrozuje tisíce ľudí
Zahraničné
Migrant sa na paraglajde
Šokujúce VIDEO: Migrant preletel hranicu na paraglajde: Polícia našla len opustené vybavenie
Zahraničné
Súd žiada novú snemovňu
Súd žiada novú snemovňu o vydanie Okamuru na trestné stíhanie: Polícia ho obviňuje
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Ruže pre nevestu
Hviezda Ruže pre nevestu sa bude VYDÁVAŤ: Spontánne ZÁSNUBY... Tajila to mesiac!
Domáci prominenti
Katie Price vytáča ochranárov:
Katie Price vytáča ochranárov: Po ôsmich mŕtvych zvieratách si kúpila ĎALŠIEHO PSA!
Zahraniční prominenti
Filip Jankovič, Karel Šlajchrt
Desivá NEHODA známeho Slováka: Autom to vpálili rovno do KAMIÓNA!
Domáci prominenti
Muzikálový svet v SMÚTKU:
Muzikálový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†46) Fantóma opery!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najtajnejšia túžba vo vzťahoch:
Najtajnejšia túžba vo vzťahoch: Chce, aby ste spali s iným? Odborníčka prelomila tabu o netradičnej sexuálnej fantázii!
Zaujímavosti
Dámy, prišiel čas zaviesť
Dámy, prišiel čas zaviesť do svojej vagíny TOTO: Posilníte panvové dno aj svoju sexualitu
vysetrenie.sk
Večera sa zmenila na
Večera sa zmenila na boj o život: Tehotná žena predviedla heroický zásah! Manžela delili od smrti len sekundy
Zaujímavosti
FOTO Z hrude mu vytekal
Z hrude mu vytekal hnis: Röntgen odhalil šokujúcu pravdu o tom, čo mal v tele celé roky! Lekári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce

Ekonomika

Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!

Šport

Exmanžel lyžiarskej legendy má nový vzťah: Prekvapivá hra osudu
Exmanžel lyžiarskej legendy má nový vzťah: Prekvapivá hra osudu
Lyžovanie
VIDEO Každý očakával oznámenie o konci kariéry: Legendárny LeBron James prekvapil všetkých
VIDEO Každý očakával oznámenie o konci kariéry: Legendárny LeBron James prekvapil všetkých
NBA
VIDEO Fenomenálny Pogačar zbiera vavrín za vavrínom: Majster sveta a Európy slávi ďalšie víťazstvo
VIDEO Fenomenálny Pogačar zbiera vavrín za vavrínom: Majster sveta a Európy slávi ďalšie víťazstvo
Cyklistika
Calzonov tím nemôže nič podceniť: Severoírsky kouč potešil oznamom všetkých fanúšikov
Calzonov tím nemôže nič podceniť: Severoírsky kouč potešil oznamom všetkých fanúšikov
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty
Ako upiecť tekvicu Hokkaido: Netreba ju šúpať, len dobre dochutiť
Ako upiecť tekvicu Hokkaido: Netreba ju šúpať, len dobre dochutiť
Rady a tipy

Technológie

Nemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmi
Nemecký stellarator Wendelstein 7-X láme rekordy v oblasti jadrovej fúzie. Neobmedzená a čistá energia sa blíži míľovými krokmi
Technológie
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Nová funkcia v Androide automaticky skontroluje obrázky a videá v správach ešte skôr, než ich otvoríš
Android
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
Prečo ľudia pijú, aj keď im alkohol ničí život? Všetko riadi táto malá časť tvojho mozgu
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
AKTUÁLNE: Kybernetický útok zasiahol aj Nitru. Jaguar Land Rover oznamuje, čo bude nasledovať
Bezpečnosť

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa líši láska u mužov podľa živlov: Zistite čo definuje toho po vašom boku
Partnerské vzťahy
Takto sa líši láska u mužov podľa živlov: Zistite čo definuje toho po vašom boku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Migrant sa na paraglajde
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Migrant preletel hranicu na paraglajde: Polícia našla len opustené vybavenie
Georgia Taylor
Zahraničné
Obrovská rodinná strata: Ženu s vyrážkou dvakrát poslali domov z pohotovosti! O pár dní zomrela
Ukrajinský lekár Ihor Kirianenko
Zahraničné
Ukrajinský lekár strávil 7 rokov v ruskom zajatí: Mučenie každý deň! Je neuveriteľné, čoho všetkého boli schopní
Experti varujú: Po TOMTO
Zahraničné
Experti varujú: Po TOMTO lieku síce schudnete, ale objavia sa DESIVÉ vedľajšie účinky! Problémy sa dajú zmierniť

Ďalšie zo Zoznamu