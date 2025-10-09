Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Nebojácna mamička našla inzerát na svoj ukradnutý kočík: Na stretnutie prišla aj s políciou!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
KOŠICE - Neuveriteľný prípad z Košíc má šťastný koniec. Mladá mamička sa nevzdala po krádeži svojho detského kočíka a sama ho vypátrala na inzertnom portáli. Na stretnutie s predajcami sa však nevybrala sama – zobrala so sebou policajtov.

Polícia v pondelok popoludní prijala oznámenie o krádeži dvoch detských kočíkov v mestskej časti Košice – Sever. Kočíky boli riadne uzamknuté o zábradlie v bytovom dome, no aj napriek tomu ich zlodej odniesol. Policajti miesto zadokumentovali a začali trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.

O deň neskôr sa jedna z poškodených mamičiek rozhodla konať. Na inzertnom portáli našla kočík, ktorý sa nápadne podobal na jej odcudzený. Dohodla si preto stretnutie s predávajúcim – a na miesto dorazila spolu s policajtmi z Obvodného oddelenia PZ Košice Sever a košickými kriminalistami.

Keď mamička svoj kočík spoľahlivo spoznala, zakročila polícia. Dvaja muži vo veku 32 a 28 rokov skončili v putách. Podľa polície mladší z dvojice nerešpektoval výzvy policajtov, čím sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku. Obaja muži strávili noc v cele policajného zaistenia a momentálne prebiehajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.

 

