Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente

BRATISLAVA - Príchod nového a štátneho hráča na pole prieskumov verejných preferencií má svoj dôsledok. Infostat zverejnil ďalší jesenný prieskum. Sú v ňom značné rozdiely oproti súkromným agentúram.
Výsledky septembrového prieskumu zverejnil vo svojej štúdii Názory na webe Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Ak by sa voľby konali v septembri 2025, tak by ich vyhral Smer-SSD so ziskom 20,2 percenta hlasov, pričom by mu dýchalo na krk Progresívne Slovensko s 20,1 percentami hlasov. Súboj tejto dvojice podčiarkuje aj fakt, že tretí hráč nasleduje až s veľkým odstupom a aj ten zvádza boj o tretie miesto.
Prieskum prebiehal od 8. do 12. septembra 2025 na vzorke 608 respondentov.
Ide o koaličný Hlas-SD, ktorý sa aj v štátnom prieskume prepadol pod magickú dvojcifernú hranicu a získal by rovných 9 percent hlasov. Opäť mu dýcha na krk Republika a opäť ide len o 0,1-percentný rozdiel.
Nováčik v parlamente už aj podľa štátnych čísel
Do hry tu však vstupuje aj tretí hráč, ktorým je opozičné KDH, ktoré so ziskom 8,6 percent zvádza tiež boj o tretiu pozíciu. Z opozičných strán by v parlamente ešte boli Sloboda a Solidarita so 6,1 percentami hlasov, hnutie Slovensko v ohrozenej zóne s 5,3 percentami hlasov a s ním aj Demokrati, ktorí by sa ako nováčik etablovali v parlamente aj podľa štátnych dát, a to na úrovni 5,1 percent.
Za bránami parlamentu by potom skončili Aliancia (3,9 percenta), koaličná Slovenská národná strana s 3,1 percentami a Sme rodina 2,3 percenta. Pozoruhodné je, že v prieskume sa už objavuje aj Strana Vidieka ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorá by však nedosiahla ani na jedno percento (0,5 percenta hlasov).