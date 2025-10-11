Rudolf Huliak chystá prevratný návrh: TAKTO chce vyriešiť rómsku problematiku

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom hovorí o pripravovanom návrhu Strany vidieka. Cieľom má byť podpora dlhodobo nezamestnaných Rómov a ich zapojenie do pracovného procesu namiesto prijímania cudzích pracovníkov.
„Dajme prácu radšej našim Rómom ako cudzím migrantom,“ vyhlásil Huliak s tým, že Slovensko by malo dať šancu vlastným ľuďom. Minister upozornil, že doterajšie investície do podpory rómskej komunity nepriniesli želané výsledky. „Na Rómov sme za posledných 10 rokov minuli viac ako 1,5 miliardy eur. Výsledky však takmer žiadne. Toto je čas zmeniť,“ uviedol.
Podľa neho dnes na Slovensku pracuje približne 120-tisíc cudzincov, zatiaľ čo mnohí Rómovia zostávajú bez práce v osadách. Huliak avizoval, že Strana vidieka pripravuje konkrétny návrh, ktorý by mal zvýhodniť dlhodobo nezamestnaných Rómov.
„Je čas im dať príležitosť a ja im verím. Nie im sľubovať 500 eur, keď vás zvolia. Však pán Matovič?“ odkázal s iróniou bývalému premiérovi. Minister dodal, že cieľom je umožniť Rómom získať dôstojné zamestnanie. „Pokiaľ Rómom nedáme šancu mať dôstojné zamestnanie, tak sa nič nezmení,“ uzavrel.
Maštale pri osadách?
Už v máji Huliak predstavil svoju víziu rozvoja vidieka na sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Rómske komunity by podľa neho mohli pracovať v poľnohospodárstve a pomôcť krajine k potravinovej sebestačnosti. Niektoré jeho výroky však vyvolali vlnu kritiky.
„Vidiecky turizmus má obrovský potenciál na oživenie miestnych ekonomík, tvorbu pracovných príležitostí, podporu malých drobných podnikateľov v oblasti upomienkových predmetov, suvenírov a šikovnej ľudovej tvorby,“ povedal Huliak.
Pozornosť vzbudil najmä jeho návrh, aby ľudia z marginalizovaných komunít – najmä Rómovia – pracovali v poľnohospodárstve. „Každý človek vie to prasa ráno nachovať a vyčistiť spod neho a v rámci dňa by si dokázali postaviť príbytky z materiálu, ktorý by poskytol štát,“ vysvetlil.
O rómskych komunitách sa minister vyjadril, že ide o „komunitu ľudí, ktorí sú vyslovene nákladom pre spoločnosť“. Neskôr dodal, že jeho cieľom je práve túto skupinu zapojiť do hospodárstva. „Toto by bolo doslova a do písmena cestou, ako túto komunitu zapojiť do hospodárstva tak, že by nebola len nákladovou položkou, ale začala by nejakým spôsobom prispievať do národného hospodárstva,“ uzavrel Huliak.