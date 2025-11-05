Mladý REKORDÉR a šokovaná polícia: Po ceste sa rútil NEUVERITEĽNOU rýchlosťou! Táto FOTO ho vyšla draho

PREŠOV - Ranný rekordér. Policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v utorok zmerali extrémne prekročenie rýchlosti. Vodič išiel takmer trojnásobkom povolenej rýchlosti na ceste prvej triedy. Polícia mu naparila pokutu.
Príslušníci Oddelenia mýtnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove zaznamenali v utorok (4. 11.) počas ranných hodín extrémne prekročenie povolenej rýchlosti. Dvadsaťtriročného vodiča prichytili, ako jazdí po ceste prvej triedy č. 1/18 rýchlosťou 256 kilometrov za hodinu, pričom na danom úseku je maximálna povolená rýchlosť len 90 km/h.
"Za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti mu bola na mieste uložená pokuta vo výške 800 eur, ktorú vodič uhradil," informuje prešovská krajská polícia. Muž bol následne podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu, ako aj testu na omamné a psychotropné látky. Obe vyšetrenia priniesli negatívny výsledok.
Polícia opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali ustanovené limity rýchlosti a jazdili zodpovedne. Rýchla jazda predstavuje vážne ohrozenie nielen pre samotného vodiča, ale najmä pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je kľúčové pre bezpečnosť všetkých na cestách.