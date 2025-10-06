Takto šiel čas s Petrom Pellegrinim: Od blonďáčika až po prezidenta, hlava štátu jubiluje, prekvapenie od stráže!

BANSKÁ BYSTRICA - Politický matador a skúsený funkcionár. Presne takto by sa dala charakterizovať politická kariéra hlavy štátu Petra Pellegriniho, ktorý práve 6. októbra oslavuje svoje 50. narodeniny. Čo všetko preskákal, ako jubileum oslávil a ako vyzeral čo by mladík? Dozviete sa v článku nižšie.
VIDEO Čestná stráž pripravila Petrovi Pellegrinimu narodeninové prekvapenie:
Prezidenta na nádvorí paláca počas jeho narodeninového rána privítala jeho Čestná stráž. Nastalo však niekoľko zmien. Za obyčajných okolností by im podľa tradície prezident ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl pozravil "Sláva vlasti vojaci!". Tentokrát však nepovedal nič a stráž mu namiesto tradičného odzravenia "Sloboda a sláva!" odpovedala: "Všetko najlepšie pán prezident!".
Dá sa očakávať, že v priebehu dňa budú ešte hlave štátu blahoželať zamestnanci paláca a pravdepodobne aj ústavní činitelia.
Detstvo
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici Ottovi a Eve Pellegriniovcom. Má tiež sestru Evu. Kým otec pôsobil ako automechanil, mama sa venovala učiteľským aktivitám na základnej škole.
Malého Petra Pellegriniho už od malička zaujímali bežné veci ako autá či hudba. Neskôr sa angažoval aj v tanečnom súbore a hral na akordeón. Škola mu nerobila problém a povinnosti v nej si poctivo plnil.
Pellegrini maturoval na gymnáziu a zvolil si slovenčinu, matematiku, nemecký jazyk a informatiku. Zmaturovať sa mu podarilo na samé jednotky.
Prvé kroky v politike
Pellegriniho prvé politické kroky smerovali práve k strane Smer-SD, ktorú kampaňovo podporoval a snažil sa o nej šíriť povedomie aj v jeho rodnej Bystrici. Kľúčový bol rok 2002, kedy Smer prvýkrát vstúpil do parlamentu ako opozičná strana, vtedy robil asistenta poslancovi Ľubomírovi Vážnemu. Ide o roky 2002 až 2006.
Osobný vklad
Osobná a priama angažovanosť Petra Pellegriniho v politike začína až po roku 2006, kedy vstupuje do politického ringu už sám za seba ako poslanec Národnej rady. Od tohto roku pôsobil striedavo buď v Národnej rade, alebo v exekutíve. Pellegrini sa v prvých poslaneckých rokoch angažoval v dopravnom, hospodárskom, finančnom či imunitnom a mandátovom výbore.
Druhá vláda Roberta Fica
Pellegrini sa chytil šance aj v druhej vlády Roberta Fica, ktorá nastala po roku 2012. V nej pôsobil ako štátny tajomník ministerstva financií, a to do roku 2014.
Krátko pôsobiaci minister školstva
Na tejto pozícii sa však nezastavil a 3. júla 2014 náhle presedlal rovno na post ministra školstva, vedy, výskumu a športu, keď preberal štafetu po Dušanovi Čaplovičovi. Tu sa však dlho neohrial, pretože už v novembri toho istého roka nastala zmena.
Predseda parlamentu
Pellegrini sa totiž 25. novembra 2014 tajným zvolením stal predsedom parlamentu. Pellegrini sa stal mužom, ktorý ako druhý najvyšší ústavný činiteľ chodieval na zahraničné cesty, viedol schôdze a plánoval program parlamentu. V tejto funkcii pobudol až do marca 2016, kedy prichádzali parlamentné voľby.
Podpredseda vlády
Aj po parlamentných voľbách 2016 sa Smer dostal k moci, a tak sa z Pellegriniho stal vicepremiér pre investície a informatizáciu. Išlo vlastne o predchodcu funkcie šéfa rezortu invetícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (dnešné MIRRI, pozn. red.). Tu pôsobil až do roku 2018, kým neotriasla spoločnosťou vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Rekonštrukcia tretej Ficovej vlády sa hlboko premietla aj v jeho politickej kariére.
Predseda vlády
Z Pellegriniho sa totiž náhle stal premiér a vedúca osobnosť vlády. S Robertom Ficom sa dohodli na prebratí funkcii a v záujme upokojenia spoločenských nálad Pellegrini vládu viedol až do roku 2020.
Vládnutie a príchod pandémie
Počas nej sa potýkal s viacerými problémami, no najťažším bola zrejme pandémia koronavírusu na záver jeho vládnutia. Tá sa síce priamo dotkla slovenskej ekonomiky a spoločnosti až po feburárových voľbách 2020, no ešte počas Pellegriniho exekutívy bol nariadený mimoriadny stav.
Covidové roky v opozícii a nová strana
Pellegrini sa počas pandemického roka 2020 ujal funkcie podpredsedu parlamentu za opozičný Smer-SD, no v tejto strane sa neudržal dlho. Ešte v tom istom roku totiž nadobudol vlastné a konkrétne politické plány.
Pellegrini sa totiž podujal na zber podpisov a založenie vlastnej politickej strany s názvom Hlas-SD, ktorá mala oproti Smeru reprezentovať modernejšiu sociálnodemokratickú stranu. Smer na tieto kroky zareagoval pripísaním si do názvu "slovenská sociálna demokracia". Takzvaná "Pelleho jedenástka" sa vybrala na vlastný "Pelletón" po regiónoch a robila povedomie o novej strane.
S novou stranou ale navyše zanikol Pellegriniho mandát na vedenie parlamentu z funkcie podpredsedu a v tejto pozícii ho nahradil Ľuboš Blaha zo Smeru. Ten však časom odišiel do europarlamentu.
Cesta do prezidentského paláca
Peter Pellegrini sa napriek vedeniu novej strany Hlas-SD rozhodol vstúpiť do nového politického zápasu a kandidoval na prezidentka Slovenskej republiky. Proti nemu sa postaviil skúsený diplomat Ivan Korčok, na ktorého Pellegrini síce v prvom kole strácal 5-percentný zisk, no v druhom kole sa Pellegrini ujal vedenia a prezidentské voľby 2024 s 53,12 percentami nad Korčokom napokon vyhral.
Peter Pellegrini bol do funkcie prezidenta oficiálne inaugurovaný 15. júna 2024. Vystriedal tak v poste hlavy štátu Zuzanu Čaputovú, ktorá už druhýkrát nekandidovala.
Pellegrini pôsobí už viac ako rok v Prezidentskom paláci, zastupuje krajinu navonok a je vrchným veliteľom Ozbrojených síl SR. Prijíma a vetuje zákony, ktoré k nemu prichádzajú z parlamentu a realizuje rôzne zahraničné cesty.