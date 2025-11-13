ÚTOK opozície na vicepremiéra Kmeca: Trojmiliónová dotácia a prepojenie firiem na koaličný Hlas, zakročil minister!

BRATISLAVA - Opozičníci sa v týchto dňoch rozhodli vo veľkom kritizovať podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca. Podľa ich názoru niečo nesedí na štýle zmlúv, ktoré sa v jeho bezprostrednej blízkosti podpisovali. Ide aj o dotáciu vo výške troch miliónov eur. Spomínajú napojenie na jednú z koaličných strán.
S tlačovým brífingom na tému otáznych zmlúv prišlo Progresívne Slovensko, ktoré sa špeciálne zameralo na Alena Sabelová, štátnu tajomníčku u Kmeca. Firma blízka Hlasu totiž podľa PS dostala až trojmiliónovú dotáciu. Štátna tajomníčka Sabelová však akékoľvek politické väzby popiera.
Všetko sa malo rozbehnúť po tom, čo mal Kmec rozdeľovat firmám dotácie na výskum.
Aktualizované 13:20 - zakročil minister Šutaj Eštok
Medializovanie pochybení pri zmluvách sa už dostalo aj na ministerstvo vnútra, kde sa rozhodol zakročiť minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. "Dal som pokyn podpredsedovi vlády Petrovi Kmecovi na okamžité pozastavenie a preverenie inovačných výziev, pri ktorých vznikli pochybnosti. Musí byť úplne jasné, že celý proces prebehol transparentne, odborne a bez akýchkoľvek vplyvov," vyhlásil minister vnútra.
Za hodnotením sú odborníci, reaguje štátna tajomníčka
Konkrétna dotácia pre firmu Grizzly Capital vo výške 3 milióny eur, je podľa PS spojená s darcom Hlasu-SD. Všetky projekty však podľa Sabelovej hodnotili odborníci. "Každý z projektov hodnotili dvaja nezávislí hodnotitelia. Títo neboli priraďovaní zamestnancami úradu, ale losovaní zo zoznamu hodnotiteľov a o priebehu tohto losovania existuje notárska zápisnica," reagovala po rokovaní vlády Sabelová.
Tri milióny pre darcu? Prepojenie na Hlas, mieni Hargaš
"Dotácia sa dotýka podpory robotiky, a to v gescii podpredsedu vlády za Hlas Petra Kmeca," vyhlásil ešte v stredu 12. novembra šéf PS Michal Šimečka. Po boku mal na tlačovom brífingu aj poslanca Jána Hargaša. "V rámci výzvy na podporu robotiky a automatizácie dostala dotáciu v hodnote troch miliónov eur firma Grizzly Capital, a.s. Táto spoločnosť vlastní inú firmu, Consult4U, s.r.o., ktorá v roku 2022 darovala strane Hlas 14-tisíc eur. Obe firmy sú majetkovo aj personálne prepojené a majú rovnakého štatutára," prezradil poslanec PS a aktívny kritik vládnej koalície.
Hargaš si ešte zároveň udrel s tým, že spoločnosť vraj nemá absolútne žiadne skúsenosti s oblasťou robotiky, kde žiada o dotáciu. "Odmietame, aby bola politika vnášaná do vedy, výskumu a inovácií. Myslím si, že tam nikdy nepatrila a určite tam nepatrí ani dnes," zopakvala Sabelová.
"Boli aj hodnotitelia, ktorí mali nejakú väzbu na firmu, ktorú hodnotili, uplatnili konflikt záujmu a boli nahradení ďalším vylosovaným hodnotiteľom," reagovala na kritiku štátna tajomníčka u Kmeca.
Prepojenie na prezidenta
Vo veľkom sa tu však spomína aj spoločnosť Perry Soft. Jej spolumajiteľ Andrej Krúpa sa stal poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre inovácie a technológie. Ani to pozornosti opozície neušlo. Krúpa však pre denník SME odmietol, že by svoju funkciu využil na získanie dvoch dotácií. "Ako poradca prezidenta pre inovácie a technológie striktne oddeľujem túto verejnú rolu od svojich podnikateľských aktivít," prezradil denníku.
Veď Kmec je len ďalší Plavčan, reaguje SaS
Neváhala ani ďalšia opozičná strana, konkrétne Sloboda a Solidarita. Tá zašla ešte ďalej a Kmeca označili za "druhého Plavčana" (bývalý minister školstva, nominant SNS v roku 2016, pozn. red.).
"Strana Hlas na čele s Eštokom a jeho nominantmi nie je sociálnodemokratická strana, ale organizácia, ktorá zneužíva štát na obohacovanie seba a svojich sponzorov. Peniaze nás všetkých rozdeľujú spôsobom, ktorý je úplne šialený," reagoval na zistenia na tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa Gröhlinga je táto kauza pokračovaním schémy, ktorú už vraj skôr videli pri nákupoch štátu aj župy riadenej Hlasom. "Toto je rovnaký scenár ako za ministra školstva Plavčana – známi vypadli, neznámi dostali milióny. Kmec je nový Plavčan tejto koalície," dodáva.
Podľa bývalého štátneho tajomníka pre vedu a výskum Ľudovíta Paulisa je však problém ešte hlbší. Zlyhal vraj celý systém prideľovania dotácií. "Nejde len o to, kto milióny dostal. Zlyhal samotný mechanizmus hodnotenia. Úrad podpredsedu vlády si vytvoril internú komisiu, ktorú si sám vyberá, bez výberového procesu. Neposkytol posudky ani žiadateľom, nezverejnil body, poradie ani hodnotenia. Je to takmer identická schéma, aká v minulosti viedla k Plavčanovým škandálom," uviedol Paulis.