Novela zákona o Environmentálnom fonde otvára dvere: Umožní mu vykonávať činnosť OZV

BRATISLAVA - Novela zákona o Environmentálnom fonde fondu otvára dvere, aby mohol v budúcnosti aj on vykonávať činnosť organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sú zodpovedné za nakladanie s odpadmi či recykláciu. Uviedol to odbor komunikácie svojho rezortu podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) k novele zákona o Environmentálnom fonde v súvislosti s výzvou najväčších organizácií združujúcich výrobcov a dovozcov.
„Žiaľ, indície, ktoré máme, nasvedčujú tomu, že medzi súčasnými OZV sa nachádzajú aj také, ktorých 30 % výdavkov tvoria administratívne činnosti, čo považujem za absurdné. Preto zavádzame limit, že administratívne výdavky budú môcť tvoriť iba 10 % celkových výdavkov OZV. Zároveň, ak sa tak rozhodneme, bude môcť Envirofond vstúpiť na trh OZV. Takýto systém funguje napríklad v Českej republike,“ priblížil Taraba.
Za narušenie hospodárskej súťaže považuje envirominister skôr doterajšie fungovanie trhu s OZV, v ktorom mnohé organizácie venovali peniaze do administratívnej činnosti miesto skutočnej ochrany životného prostredia. „Kroky, ktoré podnikáme, majú za cieľ skoncovať s takýmito praktikami a nastaviť jasné a prísne pravidlá, ktoré budú klásť dôraz najmä na kvalitu vykonávanej činnosti OZV,“ dodal Taraba.
Najväčšie organizácie združujúce výrobcov a dovozcov elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov a Koordinačné centrum pre staré vozidlá, ktoré zastupujú mnohé nadnárodné spoločnosti, upozornili na nejasné a neúplné informácie o „štátnom systéme“ OZV, ktorý zákonom o Environmentálnom fonde schválila vláda v stredu (1. 10.) a ktorý sa má schvaľovať v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.Výrobcovia majú oprávnené obavy, že môže výrazným spôsobom narušiť hospodársku súťaž na trhu, čoho dôsledkom môže byť vážne narušenie funkčných systémov pre jednotlivé prúdy odpadov a významné sankcie zo strany EÚ pre rozpor s príslušnými smernicami a nariadeniami. Existujúci konkurenčný systém OZV podľa nich funguje a prináša na Slovensku výsledky.