Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Novela zákona o Environmentálnom fonde otvára dvere: Umožní mu vykonávať činnosť OZV

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Novela zákona o Environmentálnom fonde fondu otvára dvere, aby mohol v budúcnosti aj on vykonávať činnosť organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sú zodpovedné za nakladanie s odpadmi či recykláciu. Uviedol to odbor komunikácie svojho rezortu podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) k novele zákona o Environmentálnom fonde v súvislosti s výzvou najväčších organizácií združujúcich výrobcov a dovozcov.

„Žiaľ, indície, ktoré máme, nasvedčujú tomu, že medzi súčasnými OZV sa nachádzajú aj také, ktorých 30 % výdavkov tvoria administratívne činnosti, čo považujem za absurdné. Preto zavádzame limit, že administratívne výdavky budú môcť tvoriť iba 10 % celkových výdavkov OZV. Zároveň, ak sa tak rozhodneme, bude môcť Envirofond vstúpiť na trh OZV. Takýto systém funguje napríklad v Českej republike,“ priblížil Taraba.

archívne video

Taraba spojil sily s ministerstvom hospodárstva a oznámil novinku pri ochrane schátraných pozemkov (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Za narušenie hospodárskej súťaže považuje envirominister skôr doterajšie fungovanie trhu s OZV, v ktorom mnohé organizácie venovali peniaze do administratívnej činnosti miesto skutočnej ochrany životného prostredia. „Kroky, ktoré podnikáme, majú za cieľ skoncovať s takýmito praktikami a nastaviť jasné a prísne pravidlá, ktoré budú klásť dôraz najmä na kvalitu vykonávanej činnosti OZV,“ dodal Taraba.

Taraba sľubuje veľké zmeny: Modru čaká historická revitalizácia vinohradov Prečítajte si tiež

Taraba sľubuje veľké zmeny: Modru čaká historická revitalizácia vinohradov

Najväčšie organizácie združujúce výrobcov a dovozcov elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov a Koordinačné centrum pre staré vozidlá, ktoré zastupujú mnohé nadnárodné spoločnosti, upozornili na nejasné a neúplné informácie o „štátnom systéme“ OZV, ktorý zákonom o Environmentálnom fonde schválila vláda v stredu (1. 10.) a ktorý sa má schvaľovať v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.Výrobcovia majú oprávnené obavy, že môže výrazným spôsobom narušiť hospodársku súťaž na trhu, čoho dôsledkom môže byť vážne narušenie funkčných systémov pre jednotlivé prúdy odpadov a významné sankcie zo strany EÚ pre rozpor s príslušnými smernicami a nariadeniami. Existujúci konkurenčný systém OZV podľa nich funguje a prináša na Slovensku výsledky.

Viac o téme: NovelaTomáš TarabaEnviromentálny fondOZV
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Taraba
Taraba sľubuje veľké zmeny: Modru čaká historická revitalizácia vinohradov
Domáce
Vodohospodári začali s masívnym
Vodohospodári začali s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov, uviedol Taraba
Domáce
Vládny špeciál znova v
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Domáce
Tomáš Taraba, NR SR
Poslanci začali pondelkové rokovanie novelou zákona o odpadoch
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Prominenti
Hlasovanie sa začalo o 14.00 h aj na veľvyslanectve ČR v Bratislave
Hlasovanie sa začalo o 14.00 h aj na veľvyslanectve ČR v Bratislave
Správy
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Prominenti

Domáce správy

Colníci na východnej hranici
FOTO Colníci odhalili pašované cigarety a alkohol: Colný dlh presiahol viac ako 3-tisíc eur
Ekonomika
Tomáš Taraba
Novela zákona o Environmentálnom fonde otvára dvere: Umožní mu vykonávať činnosť OZV
Domáce
Vodiči, pozor! Košická polícia
Vodiči, pozor! Košická polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s Rally Moldava
Domáce
České voľby v Bratislave: Na ambasáde už hlasovali prví voliči, pribudla aj novinka
České voľby v Bratislave: Na ambasáde už hlasovali prví voliči, pribudla aj novinka
Bratislava

Zahraničné

undefined
Európska centrálna banka by sa podľa Giorgettiho mala vrátiť k znižovaniu úrokových sadzieb
Ekonomika
FOTO Holandská stíhačka F-35 mala
Putinove straty na oblohe: Holandská F-35 zostrelila ruský Šáhid! Prezradil ho dôležitý detail
Zahraničné
Kapučíno s výhľadom na
Kapučíno s výhľadom na KĽDR: Kúsok od prísnej stráženej hranice je americká kaviareň
dromedar.sk
Aktualizujeme České voľby sa začali:
České voľby sa začali: Štát si hneď na úvod strelil do kolena, niektorých ľudí s e-dokladmi náhle zastavili pred urnami!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Otvorenie salónu: Schindlerová ako
Otvorenie salónu: Schindlerová ako ANJEL a... NABOMBENÝ výstrih slovenskej moderátorky!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Heidi Klum
TRAPAS slávnej krásky pri odchode z párty: Pozor, padá hviezda!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Domáci prominenti
Henrich I. s manželkou
Veľkovojvoda po 25 rokoch ABDIKOVAL: Na trón zasadne TENTO muž!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tri týždne nechala manžela
Tri týždne nechala manžela samého: TO, čo našla žena po návrate domov, ju skoro odrovnalo! Mal ma radšej podviesť...
Zaujímavosti
FOTO Veľká agáve v Kostolanoch
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zaujímavosti
Najstaršie mesto Európy: Knóssos
Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu
dromedar.sk
Vedci varujú: Jedna ranná
Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!

Šport

Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Cyklistika
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
Niké liga
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Formula 1

Auto-moto

Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Domáci jablčný ocot: Elixír zdravia, ktorý si ľahko pripravíte sami
Rady a tipy
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky

Technológie

Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Správy
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Veda a výskum
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť

Bývanie

Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Partnerské vzťahy
Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Holandská stíhačka F-35 mala
Zahraničné
Putinove straty na oblohe: Holandská F-35 zostrelila ruský Šáhid! Prezradil ho dôležitý detail
Piskor prenáša nebezpečný vírus.
Zahraničné
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Obrovská tragédia v Chorvátsku:
Zahraničné
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy
Domáce
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať! Do troch rokov sa zosype priemysel

Ďalšie zo Zoznamu