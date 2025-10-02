Taraba sľubuje veľké zmeny: Modru čaká historická revitalizácia vinohradov

MODRA - Desiatky rokov zanedbávaná činnosť a starostlivosť o vinohrady, ale tiež ovocné sady a ďalšie neobrobené poľnohospodárske pozemky, našli riešenie pod vicepremiérom a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom. Štát začne s revitalizáciou desaťročia zanedbávaných vinohradov. Ako prvé prejdú obnovou vinice v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, Modranskom rajóne.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu ide o historický míľnik pre slovenské vinohradníctvo. „Každý, kto chodí po Slovensku vidí, že máme obrovský problém s pozemkami, ktoré sú neobhospodarované, ktoré sú plné náletových drevín, kríkov, burín či inváznych druhov rastlín. Desiatky rokov sa štát nevie s týmto fenoménom vysporiadať. Na ministerstve sme našli dostatok finančných zdrojov v Envirofonde, aby bol mechanizmus čistenia pozemkov realizovaný na každoročnej báze. Začíname v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Modranskom vinohradníckom rajóne, kde je v súčasnosti až 60 percent neobrobených viníc,“ zdôraznil Taraba.
Šéf envirorezortu plánuje využiť na pravidelné čistenie pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Invázne, nepôvodné druhy rastlín, burín a náletových drevín na území viníc, ktoré sú prienikovými cestami pre šírenie inváznych nepôvodných druhov rastlín, sa budú odstraňovať v súlade s odborným dendrologickým prieskumom. „Najskôr chceme urobiť poriadok s pozemkami v správe štátu, neskôr aj so súkromnými. Zároveň odkazujem rôznym špekulantom, že pri neudržiavaných pozemkoch a výzvach na ich vyčistenie, chceme uplatňovať sankcie. Rovnako chceme vymedziť vinohrady, ktoré boli určené pri vstupe do EÚ ako chránené, že budú definované ako určitá forma biotopu,“ objasnil vicepremiér Taraba.
V celej Európe patria vinárske lokality medzi turisticky najatraktívnejšie a podporujú rozvoj turizmu. „Nikdy sa však turizmus nebude rozvíjať tam, kde nevidíte nič iné, iba zarastené a neobrobené poľnohospodárske pozemky,“ vysvetlil Taraba. Šéf envirorezortu zároveň upozornil všetkých súkromných vlastníkov, že štát sa nebude prizerať na to, že ich pozemky sú neobrobené a ohrozujú tých, ktorí sa o pozemky starajú. „O to väčšmi, že sa začínajú rozširovať choroby, ktoré vedia napríklad zničiť celé vinohradníctvo na Slovensku, ako sú najmä cikády, ktoré sa rozširujú najmä v lokalitách, ktoré sú osobitným spôsobom zanedbané,“ uzavrel Taraba.