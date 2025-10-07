Taraba ohlásil pokračovanie programu Obnov dom: Najviac ohrozeným domácnostiam pôjde 186 miliónov

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba oznámil spustenie nového programu Obnov dom mini plus. Pomoc bude adresná, rýchla a bez nutnosti dokladovať energetické certifikáty. Spustenie podávania žiadostí je naplánované na jar 2026.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu bude nová výzva Obnov dom mini plus financovaná z Modernizačného fondu, obnovou by malo prejsť viac ako 16-tisíc starších rodinných domov. "Je to výborná správa pre najzraniteľnejšie slovenské domácnosti, ktoré zápasia s rastúcimi cenami energií. V nasledujúcich rokoch efektívne a rýchlo pomôžeme s obnovou rodinných domov a pokryjeme ešte väčší počet domácností ohrozených energetickou chudobou," zdôraznil Taraba.
Program bude spravovať Slovenská agentúra životného prostredia. Podľa slov jej generálneho riaditeľa, Juraja Moravčíka, podporené budú opatrenia ako výmena okien a dverí, zateplenie fasády či stropu a ďalšie energeticky úsporné riešenia. "Aby bola pomoc čo najadresnejšia, žiadatelia budú mať k dispozícii aj odbornú asistenciu terénnych pracovníkov, ktorí im pomôžu pri vypĺňaní žiadostí. Zároveň bude možné tak ako doteraz získať finančnú zálohu vopred a na rozdiel od iných výziev sa nebude vyžadovať energetický certifikát," vysvetlil Juraj Moravčík.
Detailné informácie a kompletné podmienky získania dotácie predstaví envirorezort pri oficiálnom vyhlásení výzvy na jar 2026. Všetky informácie budú rovnako zverejnené na webovej stránke www.obnovdom.sk.
Rezort životného prostredia preplatil domácnostiam z programu Obnov dom už viac ako 250 miliónov eur na rekonštrukciu a zateplenie vyše 16-tisíc rodinných domov po celom Slovensku v rámci štandardných výziev. Rovnako Obnov dom mini už pomohol 1 200 najzraniteľnejším rodinám znížiť náklady na bývanie sumou viac ako 3 milióny eur.