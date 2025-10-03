Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Minister Takáč v Bruseli riešil problémy s dovozom ukrajinských agroproduktov

Richard Takáč
Richard Takáč (Zdroj: TASR/Roman Hanc)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Zvýšenie kvót na niektoré poľnohospodárske a potravinárske komodity z Ukrajiny do EÚ a takisto dosahy obchodnej dohody EÚ s krajinami skupiny Mercosur patrili medzi témy štvrtkových (2. 10.) rokovaní ministra pôdohospodárstva SR Richarda Takáča (Smer-SD) s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom, informuje bruselský spravodajca.

Takáč pre zástupcov slovenských médií pripomenul, že rokovania mali širší záber. Boli s dôrazom na rozpočet pre poľnohospodárstvo v rámci budúceho sedemročného rozpočtu EÚ po roku 2027 a tvorbu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale s komisárom hovoril aj o nedoriešených kompenzáciách pre slovenských farmárov postihnutých epidémiou slintačky a krívačky a takisto o dovoze ukrajinských agrokomodít do EÚ a o obavách, ktoré európski farmári majú z uplatňovania dohody o voľnom obchode s Mercosurom.

„Otváral som hlavne tému Ukrajiny a kvóty, ktoré sa majú schváliť. Predvojnové kvóty boli navrhnuté so zvýšením o 25 percent, ale realita je úplne iná. Sme na úrovni 400 až 500 percent pri niektorých komoditách,“ uviedol. Snažil sa komisárovi vysvetliť, že západné krajiny EÚ túto situáciu nechápu, nezažívajú ju. Sú ďaleko od hraníc Ukrajiny a sú to najbližší susedia Ukrajiny, ktorí majú problém s nadmerným výskytom ukrajinských agrokomodít. „Farmár z Ukrajiny to nepovezie do Francúzska alebo do Nemecka z dôvodu vysokých prepravných nákladov. Dovezie to hneď za hranice. Slovensko je v tomto zraniteľné a môže čeliť problémom,“ opísal situáciu.

Limity sa meniť zatiaľ neplánujú

Skonštatoval, že zatiaľ nevidieť snahy Európskej komisie (EK) a iných členských krajín meniť navrhnuté limity, aj preto Slovensko podporuje návrh vytvoriť špeciálny fond pre štáty priamo susediace s Ukrajinou, kde by bol nejaký finančný balík na kompenzáciu strát poľnohospodárov a potravinárov postihnutých nadmernými dovozmi z Ukrajiny. Toto podľa jeho slov Slovensko musí vysvetľovať nielen eurokomisii, ale aj mnohým členským štátom EÚ.

„Toto budem otvárať o pár týždňov aj na najbližšom spoločnom zasadnutí s ukrajinskou vládou v Michalovciach. Budem o tom informovať ukrajinského ministra poľnohospodárstva, hľadať aj u nich podporu, vysvetliť si to, aby aj oni vedeli, že nás to ohrozuje,“ povedal Takáč. S odkazom na dohodu s Mercosurom minister upozornil, že čaká na konečný zoznam kvót, ktoré má eurokomisia predložiť, priznal však, že aj slovenský agrosektor vníma určité ohrozenie z uplatňovania tejto dohody, predovšetkým čo sa týka dovozu hovädzieho mäsa z krajín Južnej Ameriky.

Upozornil, že sú úvahy o zriadení nejakého fondu, ktorý by zaistil kompenzácie pre farmárov postihnutých dohodou s Mercosurom, a v tomto duchu sú rovnaké snahy zriadiť podobný fond aj pre krajiny susediace s Ukrajinou.

Viac o téme: DovozProblémSmer-SDUkrajinaRichard TakáčAgrokomodity
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Hlina a Holečková sú
Hlina a Holečková sú vo vytržení: Kontroverzná vila pri Nitre a nové zistenia, v roku 2023 sa tam neubytoval NIKTO!
Domáce
FOTO Viliam Karas
KDH žiada stiahnutie zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom
Domáce
Richard Takáč
Slovensko nie je spokojné s návrhom financovania budúcej agropolitiky Európskej únie
Domáce
Agrokomplex prejde rekonštrukciou: Vláda
Agrokomplex prejde rekonštrukciou: Vláda schválila jeden milión eur
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rezort ohlásil investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska
Rezort ohlásil investíciu na odkanalizovanie stredného Slovenska
Správy
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Prominenti
Na 30. jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa prihlásilo 291 ilustrátorov zo 42 krajín
Na 30. jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa prihlásilo 291 ilustrátorov zo 42 krajín
Správy

Domáce správy

Novozámockí kriminalisti zadržali muža,
FOTO Polícia v Nových Zámkoch zadržala muža: V byte našli pervitín a marihuanu určenú na predaj
Domáce
Polícia v Michalovciach do
Polícia v Michalovciach do troch hodín vypátrala muža obvineného z lúpeže na 82-ročnej žene
Domáce
Ján Hargaš
PS vyzýva na zastavenie netransparentného nákupu štátnych IT systémov za 80 miliónov eur
Domáce
Kriminalisti zadržali muža s podozrením na predaj pervitínu a marihuany
Kriminalisti zadržali muža s podozrením na predaj pervitínu a marihuany
Nitra

Zahraničné

Piskor prenáša nebezpečný vírus.
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Zahraničné
FOTO Obrovská tragédia v Chorvátsku:
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Zahraničné
Španielsko sa môže stať
Španielsko sa môže stať druhou krajinou, kde ústava garantuje ženám právo na interrupciu
Zahraničné
FOTO policajti na mieste štvrtkového
Jednu z obetí útoku na synagógu v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia
Zahraničné

Prominenti

Krst nového albumu Richarda
Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu
Domáci prominenti
Henrich I. s manželkou
Veľkovojvoda po 25 rokoch ABDIKOVAL: Na trón zasadne TENTO muž!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Krst knihy Igora Kmeťa: Dubasová vôbec NESTARNE a... TAKTO vyzerá hviezda Slávikov po rokoch!
Domáci prominenti
Tilly Norwood
Nová herečka na scéne: Je krásna a... Nenávidí ju celý Hollywood!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Veľká agáve v Kostolanoch
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zaujímavosti
Najstaršie mesto Európy: Knóssos
Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu
dromedar.sk
Vedci varujú: Jedna ranná
Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte
Zaujímavosti
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!

Šport

Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Cyklistika
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
Niké liga
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Formula 1

Auto-moto

Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava

Kariéra a motivácia

V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
V akom pracovnom prostredí sa Vám bude dariť najviac?
Prostredie práce
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Rady a tipy

Technológie

Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Veda a výskum
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Bezpečnosť

Bývanie

Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Partnerské vzťahy
Najviac žiarlivé znamenia zverokruhu, ktoré vám nedajú vo vzťahu dýchať: Patrí tam aj váš partner?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Piskor prenáša nebezpečný vírus.
Zahraničné
V Nemecku opäť zabíjal bornovírus: Odborníci bijú na poplach! Môže sa šíriť aj inde v Európe
Obrovská tragédia v Chorvátsku:
Zahraničné
Obrovská tragédia v Chorvátsku: Štyria mladí dovolenkári sú mŕtvi, zrútili sa s autom do mora!
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy
Domáce
Hororové varovania priemyselníkov: Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať! Do troch rokov sa zosype priemysel
Konsolidácia nám pojedá obsah
Domáce
Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!

Ďalšie zo Zoznamu