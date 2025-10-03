Minister Takáč v Bruseli riešil problémy s dovozom ukrajinských agroproduktov

BRUSEL - Zvýšenie kvót na niektoré poľnohospodárske a potravinárske komodity z Ukrajiny do EÚ a takisto dosahy obchodnej dohody EÚ s krajinami skupiny Mercosur patrili medzi témy štvrtkových (2. 10.) rokovaní ministra pôdohospodárstva SR Richarda Takáča (Smer-SD) s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom, informuje bruselský spravodajca.
Takáč pre zástupcov slovenských médií pripomenul, že rokovania mali širší záber. Boli s dôrazom na rozpočet pre poľnohospodárstvo v rámci budúceho sedemročného rozpočtu EÚ po roku 2027 a tvorbu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale s komisárom hovoril aj o nedoriešených kompenzáciách pre slovenských farmárov postihnutých epidémiou slintačky a krívačky a takisto o dovoze ukrajinských agrokomodít do EÚ a o obavách, ktoré európski farmári majú z uplatňovania dohody o voľnom obchode s Mercosurom.
„Otváral som hlavne tému Ukrajiny a kvóty, ktoré sa majú schváliť. Predvojnové kvóty boli navrhnuté so zvýšením o 25 percent, ale realita je úplne iná. Sme na úrovni 400 až 500 percent pri niektorých komoditách,“ uviedol. Snažil sa komisárovi vysvetliť, že západné krajiny EÚ túto situáciu nechápu, nezažívajú ju. Sú ďaleko od hraníc Ukrajiny a sú to najbližší susedia Ukrajiny, ktorí majú problém s nadmerným výskytom ukrajinských agrokomodít. „Farmár z Ukrajiny to nepovezie do Francúzska alebo do Nemecka z dôvodu vysokých prepravných nákladov. Dovezie to hneď za hranice. Slovensko je v tomto zraniteľné a môže čeliť problémom,“ opísal situáciu.
Limity sa meniť zatiaľ neplánujú
Skonštatoval, že zatiaľ nevidieť snahy Európskej komisie (EK) a iných členských krajín meniť navrhnuté limity, aj preto Slovensko podporuje návrh vytvoriť špeciálny fond pre štáty priamo susediace s Ukrajinou, kde by bol nejaký finančný balík na kompenzáciu strát poľnohospodárov a potravinárov postihnutých nadmernými dovozmi z Ukrajiny. Toto podľa jeho slov Slovensko musí vysvetľovať nielen eurokomisii, ale aj mnohým členským štátom EÚ.
„Toto budem otvárať o pár týždňov aj na najbližšom spoločnom zasadnutí s ukrajinskou vládou v Michalovciach. Budem o tom informovať ukrajinského ministra poľnohospodárstva, hľadať aj u nich podporu, vysvetliť si to, aby aj oni vedeli, že nás to ohrozuje,“ povedal Takáč. S odkazom na dohodu s Mercosurom minister upozornil, že čaká na konečný zoznam kvót, ktoré má eurokomisia predložiť, priznal však, že aj slovenský agrosektor vníma určité ohrozenie z uplatňovania tejto dohody, predovšetkým čo sa týka dovozu hovädzieho mäsa z krajín Južnej Ameriky.
Upozornil, že sú úvahy o zriadení nejakého fondu, ktorý by zaistil kompenzácie pre farmárov postihnutých dohodou s Mercosurom, a v tomto duchu sú rovnaké snahy zriadiť podobný fond aj pre krajiny susediace s Ukrajinou.