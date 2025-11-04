Zakopávanie zvierat kvôli SLAK pri Leviciach rieši polícia, tvrdí poslankyňa: REAKCIA prezídia, TAKTO to naozaj je

BRATISLAVA - Jarná epidémia slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku vyvolala kontroverziu, keď vládni politici rozhodli o zakopávaní stoviek uhynutých zvierat pri Leviciach bez informovania obyvateľov. Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) tvrdí, že polícia začala v tejto veci trestné stíhanie. Polícia však jej vyhlásenia dementovala a uviedla, že trestne stíhanie vedie vo veci prevozu uhynutých zvierat do kafilérie počas SLAK.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) verejne upozornila na prípad zakopávania uhynutých zvierat pri Leviciach, ktorý sa odohral na jar počas epidémie slintačky a krívačky na Slovensku. Vládni predstavitelia sa vtedy rozhodli pri meste Levice pochovať stovky uhynutých zvierat. Rozruch vznikol po tom, čo o tomto kroku neinformovali miestnych obyvateľov, ani primátora.
Podľa slov poslankyne sa jej podarilo zistiť, že zvieratá boli zakopané bez potrebnej dokumentácie. "Nemali na to žiadny papier a nebol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorý by potvrdil, že lokalita pri Leviciach je vhodná na zakopanie stoviek mŕtvych zvierat. Polícia v súvislosti s týmto zakopávaním zvierat začala trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat. Vyzerá to teda tak, že celý proces zakopávania zvierat sa už nezdá problematický len opozícii či obyvateľom Levíc, ale aj polícii," informovala v pondelok na sociálnej sieti.
Reakcia polície
Prezídium Policajného zboru informácie poslankyne dementovalo. V oficiálnom stanovisku uviedlo, že Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru neeviduje v súvislosti s medializovaným prípadom zakopávania zvierat pri Leviciach žiadne trestné oznámenie a v uvedenej veci nie je vedené ani žiadne trestné konanie.
"Vyšetrovateľ Policajného zboru však vedie trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat podľa § 307 Trestného zákona, ktoré sa týka prevozu uhynutých zvierat do kafilérie, teda skutkového deja odlišného od medializovaného prípadu zakopaných zvierat v okrese Levice," uvádza polícia.
Vzhľadom na to, že vo veci prebieha prípravné konanie, ktoré má neverejný charakter, nemôže polícia poskytnúť podrobnejšie informácie, aby nebol ohrozený účel vyšetrovania.