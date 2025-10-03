Zvrat v prípade vykrádania výdajných boxov v Košiciach: Za všetkým sú synovia známeho mafiánskeho bosa!

KOŠICE – Polícia v noci z pondelka na utorok v Košiciach vykonala zásah, ktorý skončil zadržaním dvoch mužov priamo pri čine. V Zuzkinom parku sa pokúšali vykradnúť výdajné boxy, keď ich kriminalisti prekvapili. Šokujúce je, že ide o synov Róberta Okoličányho, známeho bossa košického podsvetia.
Bratia Filip (32) a Dávid (26) Okoličányovci boli obvinení z trestného činu krádeže v spolupáchateľstve. Starší z dvojice je momentálne vo väzbe na základe návrhu prokuratúry, o ktorom rozhodoval košický mestský súd. So zisteniami, že išlo o synov Róberta Okoličányho prišiel denník Korzár. Bývalý šéf košického podsvetia je na úteku a jeho pobyt je neznámy odkedy mu v apríli 2018 Najvyšší súd SR potvrdil doživotný trest.
Polícia konala v mestskej časti Západ. Vďaka spolupráci s prevádzkovateľom balíkoboxov a detailným informáciám sa podarilo mužov prichytiť priamo pri pokuse o vlámanie. „V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Podľa obvinenia sa bratia vlámania dopustili pár minút pred druhou hodinou rannou. Sedem balíkov, ktoré sa chceli zmocniť, obsahovalo tovar za približne 1 800 eur. Jeden z balíkov si objednal priamo Filip Okoličány. Všetky balíky potom vložili do čiernej športovej tašky.