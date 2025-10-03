Polícia v Senci začala trestné stíhanie: Neznámy páchateľ zmizol so 72 chladničkami

BRATISLAVA - Neznámy páchateľ podvodne získal zásielku 72 chladničiek zahraničnej spoločnosti. Zásielka nikdy nedorazila na miesto vykládky. Polícia v Senci preto začala trestné stíhanie pre prečin sprenevery. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Páchateľ vystupoval pod falošnou identitou a zneužil meno poľskej prepravnej spoločnosti. V marci 2025 sa dostavil na miesto nakládky v logistickom centre v Rumunsku, predložil sfalšované doklady vrátane CMR dokumentu (nákladný list, pozn. redakcie) a pečiatky a tovar naložil s tým, že ho doručí do Arménska. Na miesto vykládky však zásielka nikdy nedorazila, čím vznikla spoločnosti škoda vo výške veľkej škody,“ priblížil Hájek.
Objasnil, že vďaka spolupráci Prezídia Policajného zboru, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, Interpolu Bratislava a poškodenej spoločnosti sa podarilo nákladnú súpravu vystopovať v okrese Senec. „Po vykonaní procesných úkonov bol spreneverený tovar zaistený a v piatok vrátený právoplatnému vlastníkovi,“ dodal.
Spresnil, že polícia vedie trestné stíhanie pre prečin sprenevery. S tým, že páchateľ doposiaľ nebol stotožnený a vyšetrovanie pokračuje. „Polícia zároveň upozorňuje firmy zabezpečujúce prepravu tovaru, aby dôsledne preverovali zmluvných partnerov a vodičov, a tým minimalizovali riziko podobných podvodov,“ zdôraznil hovorca.