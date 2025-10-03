USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi v Karibiku

WASHINGTON - Spojené štáty sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Vyplýva to z obežníku Bieleho domu, ktorý získala agentúra AP. Prezident USA Donald Trump podľa dokumentu vyhlásil tieto kartely za „nezákonných bojovníkov“, na ktorých sa z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva nevzťahujú ženevské dohovory.
Tento krok nasleduje po tom, ako americká armáda v septembri vykonala tri útoky na lodiach, ktoré údajne pašovali v Karibiku drogy. Najmenej dve z týchto operácií boli vykonané proti plavidlám pôvodom z Venezuely. Tá medzitým vo štvrtok uviedla, že v blízkosti jej pobrežia preletelo viac než päť amerických stíhačiek, ktorých pohyb zaznamenali systémy protivzdušnej obrany aj monitorovacie zariadenia letiska pri Caracase.
O novom označení drogových kartelov predstavitelia amerického ministerstva obrany v stredu oboznámili Kongres USA, uviedol pod podmienkou zachovania anonymity zdroj, ktorý citovala AP. Časť zo zákonodarcov pritom vyjadrila frustráciu, pretože Pentagón nebol schopný poskytnúť zoznam teroristických organizácií, ktoré sú v centre konfliktu s USA.
Demokrati žiadajú zapojenie Kongresu
Demokrati tlačia na Trumpa, aby sa obrátil na Kongres a požiadal ho o právomoci vykonávať operácie proti kartelom. Tie Biely dom obviňuje z prevážania drog, ktoré končia v USA, a údery proti nim obhajuje ako nevyhnutné s cieľom zastaviť prílev narkotík. Viacero senátorov vrátane niekoľkých republikánov aj ľudskoprávne skupiny zákonnosť Trumpovho konania spochybňujú.
Predstieraním, že boj proti proti drogovým kartelom je aktívnym ozbrojeným konfliktom, sa Trump podľa AP snaží nárokovať si mimoriadne právomoci, aby svoje kroky ospravedlnil. Prvý z útokov, pri ktorom zahynulo 11 ľudí, vykonali americké sily 2. septembra. Jeho terčom sa podľa Trumpovej administratívy stalo plavidlo, ktoré prevádzkoval kartel Tren de Aragua, označený v USA za zahraničnú teroristickú organizáciu. Venezuela tieto tvrdenia poprela, tvrdiac, že medzi obeťami nebol ani jeden člen Tren de Aragua a že ani nešlo o pašerákov drog.