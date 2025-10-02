Dráma na Kysuciach: FOTO Plamene pohltili bývalú dielňu, požiar mal byť založený úmyselne!

ČADCA - Dvadsať profesionálnych hasičov zasahovalo pri štvrtkovom rannom požiari opustených budov v bývalej stolárskej dielni v Čadci. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, predbežnou príčinou požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.
V čase príchodu hasičov bol požiar v tretej fáze horenia na ploche 330 x 100 metrov. „Z dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Likvidácia požiaru prebiehala súčasne s rozoberaním strešnej konštrukcie pomocou trhacích hákov a motykosekier a dohášaním skrytých ohnísk v konštrukčných prvkoch,“ priblížilo zásah krajské hasičské riaditeľstvo.
Po ukončení hasiacich prác vykonali záverečný prieskum objektu pomocou termokamery. „Požiar sa podarilo úplne zlikvidovať krátko pred obedom. Na miesto sa dostavila aj kriminálna polícia so psovodom, ktorému sa podarilo identifikovať pravdepodobné miesto vzniku požiaru. Predbežná príčina vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou,“ dodali hasiči.
Pri udalosti zasahovalo 20 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin a Záchrannej brigády HaZZ Žilina.
Nasadili sedem kusov hasičskej techniky. Na zásahu sa zúčastnili aj jednotky dobrovoľných hasičov z Krásna nad Kysucou a Oščadnice.