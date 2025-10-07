V Košiciach horel byt! Hasiči zasahovali pri požiari, škoda bola stanovená na 40-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
KOŠICE - Hasiči v utorok ráno zasahovali pri požiari bytu v Košiciach. Predbežná výška priamej škody bola stanovená na 40.000 eur, pričom sa podarilo uchrániť hodnoty v odhadovanej výške 100.000 eur. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Pri požiari bytu na piatom poschodí zasahovalo 12 príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky. „V čase udalosti sa v byte nikto nenachádzal. Hasiči sa do bytu dostali pomocou hydraulického rozpínaka. Po vstupe zistili husté zadymenie a aktívny požiar v jednej z izieb, ktorý zasiahol posteľ, textílie a skriňu,“ uvádza. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.