Únos a intoxikácia študentky Sone: Prípad pokračuje, pojednávanie sa má začať čoskoro

BRATISLAVA - Záchranár Ivo Petráš sa má v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone prvýkrát postaviť pred Mestský súd Bratislava I v pozícií obžalovaného 21. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva Petráša z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.
Údajná duševná choroba
Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi Petrášovi trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli 2024 informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone. ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.
Obnovu konania povolil Mestský súd Bratislava I
Obnovu konania ešte minulý rok v decembri povolil Mestský súd Bratislava I. Prípad vrátil do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva Petráša do väzby. Obvinený však proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodoval Krajský súd v Bratislave. Ten však obnovu konania zamietol, práve pre nález Ústavného súdu SR. Sudca vtedy vysvetlil, že obnova konania môže byť povolená len proti alebo vo vzťahu k právoplatnému uzneseniu o zastavení trestného stíhania prokurátora. Tým, že ústavný súd zrušil rozhodnutie generálnej prokuratúry, uznesenie o zastavení nebolo právoplatné, a tým pádom nemohli podľa jeho slov ani uvažovať o tom, či povoliť obnovu konania, alebo nepovoliť.