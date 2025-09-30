Súd vo Francúzsku uložil Čechovi pokutu dva milióny eur za pašovanie cigariet

Súd vo Francúzsku poslal na 15 mesiacov do väzenia českého vodiča, v kamióne ktorého colníci našli pašovaných 15.000 kartónov cigariet v hodnote dvoch miliónov eur. V noci na dnešok o tom informoval na svojom webe denník Le Dauphine. Zhruba dva milióny eur, čo zodpovedá trhovej hodnote zabavených cigariet, potom Čech musí ako pokutu zaplatiť colnej správe, uviedol portál France Bleu s tým, že český občan sa proti verdiktu odvolá.
Colníci v stredu minulý týždeň zastavili nákladné vozidlo päťdesiatročného Čecha ku kontrole na diaľnici A7 spájajúcej mestá Lyon a Marseille. Súd v zrýchlenom konaní sa konal v pondelok. Čech podľa francúzskych médií vypovedal, že za jednu cestu s kontrabandom dostal 3000 až 4000 eur (až 97.000 Sk). Na súde uviedol, že o veľkosti pašovanej zásielky nevedel. Zároveň ale priznal, že ponuku pašovať dostal od istého Poliaka.