Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Polícia pátra po ženách, ktoré zo záložne v Bratislave v júni ukradli šperk

BRATISLAVA - Polícia pátra po ženách, ktoré zo záložne v Bratislave odcudzili šperk. Verejnosť žiada o pomoc pri vyšetrovaní trestného činu krádeže, ku ktorej došlo ešte 8. júna. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Osoby na fotografiách by svojimi informáciami vedeli prispieť k objasneniu tohto skutku, ku ktorému došlo 8. júna tohto roka v čase okolo 19.20 h v jednej z prevádzok záložne v centre Bratislavy,“ uviedla polícia. Ako priblížila, spoločným konaním páchateľky odcudzili šperk v hodnote takmer 5500 eur.

 

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti žien, ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.

