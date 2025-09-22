Vodič (47) jazdil zo strany na stranu: VIDEO Policajti ostali po zastavení v šoku! NEUVERÍTE, koľko toho vypil

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti zastavili na Ružinovskej ulici nebezpečne jazdiaceho vodiča. 47-ročný muž mal v krvi 2,44 promile alkoholu a okrem toho aj jeho vozidlo bolo v zlom technickom stave. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Počas včerajšej nočnej služby si krátko pred polnocou policajti druhého bratislavského okresu všimli na Ružinovskej ulici vodiča osobného motorového vozidla zn. Opel, ktorého vodič viedol vozidlo zo strany na stranu a bezdôvodne brzdil, pričom brzdové svetlo na pravej strane bolo nefunkčné. "Pri následnej kontrole bolo zistené, že 47-ročný vodič nielenže má technicky nespôsobilé vozidlo, ale je aj pod vplyvom alkoholu. Z tohto dôvodu bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu vo vydýchnutom vzduchu a to s výsledkom 1,17 mg/l, čo je v prepočte 2,44 promile," informovala bratislavská krajská polícia.
Polícia zverejnila aj zábery z dopravnej kontroly. Na nej vidieť vodiča, ktorý je značne pod parou. Na otázku, aký alkohol požil, odpovedal, že vodku. Neskôr na výzvu policajta priznal, že vypil neuveriteľné dve flašky.
"Z dôvodu nespôsobilosti technického stavu vozidla bol vodičovi zadržaný vodičský preukaz, tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla. Z dôvodu pozitívnej dychovej skúšky bola vodičovi obmedzená osobná sloboda a bol eskortovaný na policajné oddelenie," uviedla polícia s tým, že vodič je obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.