Minister obrany Robert Kaliňák odcestuje v nedeľu na Ukrajinu

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) odcestuje v nedeľu (5. 10.) na Ukrajinu. Potvrdil to v reakcii na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády. Podrobne o svojom programe neinformoval.
VIDEO: Minister obrany Robert Kaliňák odcestuje na Ukrajinu:
„Máme v nedeľu predovšetkým položenie vencov pri pamätníku padlých na Dukle. Potom budem pokračovať vo svojom pracovnom programe a keď ten pracovný program skončím, tak vás o ňom budeme podrobne informovať,“ uviedol šéf rezortu obrany.
Kaliňák však spomenul, že jeho cesta súvisí s plánovaným spoločným rokovaním vlád SR a Ukrajiny.
SR skúsi na samite EÚ predstaviť svoj model riešenia protidronovej steny
Slovensko chce na neformálnom stredajšom samite Európskej únie (EÚ) v Kodani predstaviť vlastný model riešenia protidronovej steny na východnom krídle NATO. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
Nepochybuje o tom, že tak ako situácia na Ukrajine bude predmetom diskusie i otázka financovania prípadnej protidronovej steny. Upozornil na to, že z hľadiska financovania jej výstavby sa ukazuje, že niektorým krajinám, napriek zvýšeným výdavkom na obranu, nebudú postačovať zdroje na budovanie takejto protidronovej steny. „Preto sa hľadajú iné riešenia v otázke hľadania zdrojov a zapojenia Európskej únie. Slovensko skúsi na samite predstaviť vlastný model, ktorý by mohol byť výrazne lacnejší ako niektoré drahé technológie, čím by mohol byť zaujímavý,“ uviedol minister. „Orientujeme sa na samotné likvidovanie dronových nástrah,“ doplnil.
V otázke ďalšej finančnej podpory Ukrajine a pozícii Slovenska k tejto otázke odkázal na kompetenciu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) sa k tejto téme vyjadriť. Fico odcestuje v stredu do Kodane na neformálny samit EÚ. Zúčastní sa aj stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Lídri EÚ budú v stredu v Kodani rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Dánsko je od júla predsedníckou krajinou EÚ.
Predložené legislatívne zmeny v NOS neboli správne pochopené
Predložené legislatívne zmeny v Národných obranných silách (NOS) neboli podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) správne pochopené. Pozmeňujúci návrh, ktorý ich fungovanie upraví, rezort obrany predložil k legislatíve o energopomoci, pretože nebol čas na riadny legislatívny proces. Záujemcovia o vstup do záloh by totiž mohli prísť o peniaze. Kaliňák to vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády.
„Najväčší nával je na branných zálohách, to je v poriadku, to sú tí, ktorí si chcú vyskúšať úvodný výcvik, ale čo nás prekvapilo a čo sa nedalo očakávať, je, že ku koncu toho kurzu nadpolovičná väčšina účastníkov chce prestupovať do pohotovostných a operačných záloh. Tým pádom, aby mohli získať celý ten benefit 3000 eur, plus plat vojaka až do 4000 eur, musia stihnúť podľa doterajšieho zákona vykonať tri víkendy do konca roka. A to technicky nemusí byť možné,“ vysvetlil Kaliňák, prečo je zmena zákona potrebná čo najrýchlejšie.
V prípade schválenia má priniesť viaceré zmeny
Rezort podľa neho dostal žiadosti od stredoškolákov, ktorí sa chcú do NOS prihlásiť, no pre ešte neabsolvovanú maturitu to pre nich nie je možné. Poslanci Národnej rady SR aktuálne rokujú o návrhu zákona o adresnej energopomoci. Jeho súčasťou je aj pozmeňujúci návrh k Národným obranným silám. V prípade schválenia má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o zníženie vekovej hranice pre dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti či zmenu kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak druhého stupňa, slobodník a desiatnik. Po novom by malo stačiť len nižšie stredné vzdelanie, nie odborné. Návrh hovorí aj o sprísnení podmienok na vyplatenie motivačného príspevku pre vojaka operačných záloh. Opozícia pozmeňujúci návrh kritizovala a označila ho za prílepok.
NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.