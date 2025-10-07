Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Poslanci NR SR sú v Kyjeve! Navštívili miesta ruských úderov a hovorili o vojne

Ján Ferenčák
Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

KYJEV - Delegácia z Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti vedená jeho predsedom Jánom Ferenčákom (Hlas-SD) počas pracovnej cesty na Ukrajinu navštívila miesta ruských raketových a dronových úderov v Kyjeve. Okrem toho tiež diskutovala o boji proti ruskej agresii a vyjadrila Ukrajine podporu na jej ceste do Európskej únie. Uvádza sa to v tlačovej správe ukrajinského parlamentu.

Súčasťou delegácie je okrem Ferenčáka aj podpredseda eurovýboru Michal Stuška (Smer-SD), podpredsedníčka Beáta Jurík (PS) a Ján Hargaš (PS), vyplýva z webovej stránky NR SR, podľa ktorej zahraničná cesta poslancov trvá od 5. do 8. októbra. Na úvod návštevy si slovenskí poslanci spolu s ukrajinskými kolegami položením žltých ruží pri Pamätnej stene Chrámu sv. Michala v Kyjeve pripomenuli vojakov, ktorí padli vo vojne Ruska proti Ukrajine.

Následne sa stretli s Kornienkom

Následne sa stretli s prvým podpredsedom ukrajinského parlamentu - Najvyššej rady - Olexandrom Kornienkom, členmi výborov ukrajinského parlamentu, ako aj zástupcami ukrajinsko-slovenskej medziparlamentnej skupiny priateľstva. „Hovorili sme veľa o vojne, o spoločných hrozbách, o tom, ako sú výzvy, ktorým čelí Ukrajina, výzvami pre celý európsky kontinent. Spoliehame sa na Slovensko, že pochopí tieto výzvy a aktívnejšie sa zapojí do podpory Ukrajiny,“ vyhlásila predsedníčka výboru Najvyššej rady pre integráciu Ukrajiny do EÚ Ivanna Klympušová-Cincadzeová, ktorá delegáciu NR SR na Ukrajinu pozvala.

Poslanci podľa tlačovej správy uistili, že Slovensko má vzhľadom na svoje skúsenosti záujem o spoluprácu na úrovni EÚ, ako aj o pomoc Ukrajine v procese jej európskej integrácie. Jednou z diskutovaných tém boli aj spoločné projekty, na ktorých by sa mohlo Slovensko podieľať. „Tento skutočný medziparlamentný dialóg je veľmi dôležitý pre nadviazanie našich vzťahov,“ uviedla Klympušová-Cincadzeová, ktorá cestu koaličných i opozičných poslancov označila za dôležitý krok k oživeniu vzťahov so SR.

Miesta útokov

Delegácia spolu s ukrajinskými kolegami navštívila aj miesta, kde došlo k útokom ruských rakiet a dronov v Kyjeve, a podporila odhodlanie Ukrajiny brániť svoju územnú celistvosť a obnoviť ju v medzinárodne uznávaných hraniciach. „Boli veľmi dojatí tým, čo všetko videli, že je tu v troskách, a ľudskými príbehmi, ktoré počuli. Veríme, že tí, ktorí sem prišli po prvýkrát, budú nachádzať ďalšie argumenty pre spoločnosť u seba doma, že tu ide o spoločnú vojnu a prečo musíme Rusko prinútiť k mieru, namiesto toho, aby sme ho presviedčali, aby sa zapojilo do nejakého dialógu,“ dodala Klympušová-Cincadzeová.

Viac o téme: VojnaPoslanciRuskoNR SRUkrajinaKyjevJán Ferenčák
