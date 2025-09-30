Rezort spravodlivosti tvrdí, že Slovensko je aj po prijatí novely ústavy viazaná medzinárodným právom

BRATISLAVA - Slovensko zostáva aj po prijatí novely ústavy viazané medzinárodným právom. Uviedol to rezort spravodlivosti v reakcii na vyjadrenie Európskej komisie (EK). Ďalej ozrejmil, že obsah národnej identity sa bude konštruovať aj za pôsobenia nadnárodných inštitúcií. Znenie článku sedem je podľa ministerstva spravodlivosti (MS) inkluzívne a ponecháva priestor na demokratické riešenie aj pôsobenie európskeho a medzinárodného práva.
„Obsah národnej identity bude konštruovaný aj za pôsobenia nadnárodných inštitúcií (Súdny dvor Európskej únie, Európsky súd pre ľudské práva) a nadnárodného práva v rámci dialógu, vzájomnej spolupráce, lojality, subsidiarity, proporcionality a obdobne,“ priblížil vedúci tlačového oddelenia MS SR Petar Lazarov.
Otvorená textúra novely ústavy
Dodal, že navrhované znenie článku sedem o zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach nefixuje obsah konkrétnych oblastí, ale necháva ich otvorené demokratickému riešeniu, ako aj pôsobeniu európskeho a medzinárodného práva. „Novela ústavy používa jazyk s otvorenou textúrou, a až aplikačná prax ukáže skutočnú realitu jej uplatňovania,“ zdôraznil Lazarov. To, akú funkciu bude národná identita plniť, nebude podľa rezortu závisieť od svojvôle, ale od vnútroštátneho výkladu Ústavným súdom SR a od ústavného dialógu so Súdnym dvorom Európskej únie (EÚ).
EK kritizuje zmeny v článku sedem
EK vyjadrila poľutovanie nad tým, že prijatá novela Ústavy SR nezohľadňuje jej obavy. Tie sa týkali najmä toho, ako navrhované zmeny článku sedem súvisia s právom EÚ. Zároveň dodala, že hoci regulácia hmotnoprávnych otázok rodinného práva zostáva výsadou členských štátov, ich vykonávanie by nemalo ohroziť základnú zásadu práva EÚ týkajúcu sa nediskriminácie.
Parlament v piatok (26. 9.) schválil vládnu novelu Ústavy SR. V utorok ju podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.