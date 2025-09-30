Prezident podpísal novelu ústavy: Ústavnú väčšinu podľa neho treba rešpektovať

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu Ústavy SR. Podľa neho je v čase „obrovského rozdelenia spoločnosti“ ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Ako pripomenula KP, do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia - muž a žena. Rozširuje sa okrem iného aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Do ústavy pribudne aj zákaz surogátneho materstva. „Zároveň Ústava SR po novom zaručí rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu,“ podotkli z KP.
archívne video
Novela podľa KP zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, „pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania“. Vládna novela ústavy prešla v Národnej rade SR v piatok (26. 9.) 90 hlasmi. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra.