Vodiči, pozor! Košická polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s Rally Moldava

null (Zdroj: Getty Images/lzf)
KOŠICE - Košická krajská polícia upozorňuje na sobotňajšiu (4. 10.) uzáveru ciest v súvislosti s automobilovou súťažou Rosenberg 2. Rally Moldava. O obmedzeniach informuje na sociálnej sieti.
V súvislosti s podujatím bude od 7.30 do 16.00 h uzavretá štátna cesta II/548 v úseku Medzev - Štós - Smolník a od 8.00 do 16.30 h pôjde o štátnu cestu II/549 v úseku Uhorná - Krásnohorské Podhradie.
„Vodičov žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov organizátorov a polície,“ dodáva.