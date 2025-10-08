Ranné komplikácie v Bratislave: Premávka trolejbusov bola obojsmerne prerušená

BRATISLAVA - Na Stromovej a Pražskej ulici v Bratislave je v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom je oprava trolejového vedenia na Stromovej. Obmedzenia sa týkajú liniek 42, 49 a 64. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.
Aktualizované 9:30 Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku trolejbusov liniek 42, 49 a 64 po pôvodných trasách. Informuje o tom na svojom webe. Na Stromovej a Pražskej ulici bola v stredu ráno obojsmerne prerušená premávka trolejbusov. Dôvodom bola oprava spadnutého trolejového vedenia na Stromovej. Linky 42, 49 a 64 premávali odklonenou trasou, nasadená bola náhradná doprava.
Aktualizované 9:20 Spadnuté trolejové vedenie na Stromovej ulici komplikuje podľa Zelenej vlny STVR aj dopravnú situáciu. V oboch smeroch je hlásené zdržanie desať až 20 minút. Kolóna sa preto tvorí aj v Mlynskej doline smerom na Patrónku, kde si vodiči postoja polhodinu.
„Linky 42, 49 a 64 premávajú odklonenou trasou,“ zdôrazňuje DPB s tým, že nasadená je náhradná doprava. Linka 42 premáva medzi zastávkami Hodžovo námestie a Patrónka cez Palisády, Mudroňovu, Lovinského a Valašskú. Linky 49 a 64 premávajú zo zastávky Karpatská na Hlavnú stanicu a späť.
Náhradná doprava X42 premáva na trase Červený most, Patrónka, Valašská, Limbová, Stromová, Pražská, Hodžovo námestie, Kollárovo námestie a späť. Náhradná doprava X49 premáva obojsmerne Hlavná stanica cez Pražskú, Stromovú, Vlársku na Národný ústav srdcových chorôb a Národný onkologický ústav.