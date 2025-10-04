Pri požiari nemocnice v Saarbrückene utrpelo zranenia najmenej 20 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Getty Images)
BERLÍN - Najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia pri požiari v nemocnici v meste Saarbrücken v západnom Nemecku, uviedol v piatok hovorca mesta.
Požiar vypukol okolo 17.30 h miestneho času v izbe pacienta na prvom poschodí hlavnej budovy.Na miesto dorazilo 100 členov hasičského zboru, záchranných služieb a polície, ktorým sa požiar podarilo uhasiť.
Hlavná budova bola kompletne evakuovaná, pričom celkovo muselo budovu opustiť okolo 100 ľudí.Agentúra DPA informuje, že budova zatiaľ nie je plne funkčná. Vyšetrovatelia v súčasnosti pracujú na určení príčiny požiaru. Polícia zatiaľ neposkytla žiadne bližšie informácie.