Veľká NOVINKA pri prevode peňazí: Od októbra už žiadne čakanie! Pribudne aj dôležitá ochrana

BRATISLAVA – Rýchlejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie. Už od 9. októbra 2025 budú všetky slovenské banky povinne nielen prijímať, ale aj odosielať tzv. SEPA okamžité platby. Peniaze tak prejdú z účtu na účet v priebehu niekoľkých sekúnd, a to kedykoľvek – aj cez víkend či v noci. Súčasne sa zavádza aj novinka, ktorá má výrazne obmedziť riziko chýb a podvodov – overenie príjemcu.
SEPA okamžité platby sa od októbra stanú realitou pre všetkých klientov slovenských bánk. Znamená to, že ak pošlete peniaze, príjemca ich uvidí na účte prakticky okamžite, bez ohľadu na deň či hodinu. Podľa Slovenskej bankovej asociácie ide o historický míľnik, ktorý zásadne zvýši komfort klientov a zároveň podporí digitalizáciu bankového sektora.
„Okamžité platby spojené so službou overenia príjemcu predstavujú jeden z najväčších a zároveň mimoriadne pozitívnych benefitov pre bankových klientov v histórii platobných služieb. Zároveň sú dôležitým míľnikom digitálnej stratégie európskeho bankového sektora. Slovenské banky týmto krokom posilňujú svoju pozíciu medzi lídrami digitalizácie a pripravujú pôdu pre ďalšie moderné služby budúcnosti,“ uviedol Marcel Klimek, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.
Overenie príjemcu
Veľkou zmenou bude aj spustenie služby overenia príjemcu (Verification of Payee). V praxi to znamená, že pri zadávaní platby banka preverí, či zadaný IBAN skutočne patrí k menu alebo názvu spoločnosti, ktorú uviedol odosielateľ. Ak sa názov mierne nezhoduje, systém ho môže automaticky opraviť. Ak sa názov vôbec nezhoduje, banka na riziko upozorní klienta ešte pred odoslaním platby a pri platbe na slovenský účet bez uvedenia názvu príjemcu banka upozorní, že overenie nebude možné. Klient sa v každom prípade môže rozhodnúť, či platbu aj napriek varovaniu potvrdí, alebo si údaje overí ešte raz.
Overenie príjemcu má znížiť riziko, že peniaze skončia na nesprávnom účte v dôsledku preklepu alebo podvodného konania. Banky preto odporúčajú podnikateľom a firmám skontrolovať svoje obchodné názvy a v prípade potreby ich aktualizovať vo faktúrach aj v bankových systémoch.
SEPA okamžité platby dnes v Európe podporuje viac než 2 700 poskytovateľov platobných služieb, čo predstavuje vyše 90 % eurozóny. Podľa štatistík už každé štvrté euro v rámci EÚ „cestuje“ prostredníctvom okamžitých platieb.