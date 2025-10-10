Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Veľká zmena pri bankových prevodoch: Od októbra už nestačí iba IBAN! Rady, ako sa pripraviť na novinku

BRATISLAVA - Od októbra prichádza do platobného styku zásadná novinka, ktorá sa dotkne každého, kto posiela peniaze. Už nebude stačiť uviesť iba číslo účtu, banky budú povinne kontrolovať aj meno alebo názov príjemcu. Ak si údaje nesadnú, hrozia zamietnuté prevody či zbytočné komplikácie.

Od 9. októbra 2025 budú musieť všetky banky v eurozóne povinne poskytovať službu overenie príjemcu pri SEPA prevodoch – a to bezplatne. Klienti tak už pri zadávaní platby budú musieť zadať nielen IBAN, ale aj meno alebo názov príjemcu.

„Overenie príjemcu je bezplatná služba, ktorá umožňuje pred uskutočnením platby overiť zhodu medzi zadaným číslom účtu (IBAN) a zadaným názvom príjemcu platby podľa údajov evidovaných v banke príjemcu. Overenie prebehne v banke príjemcu maximálne do 5 sekúnd a nebude mať vplyv na predĺženie času spracovania platby,“ vysvetluje Sylvia Ďatelinková z Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

Väčšia bezpečnosť

Novinka má priniesť väčšiu bezpečnosť a menej problémov pri mylných prevodoch.
„Zavedením služby overenia príjemcu sa posilňuje ochrana klienta, obmedzuje sa riziko neúmyselného zaslania peňazí nesprávnemu príjemcovi a znižuje sa administratívna záťaž spojená s riešením mylných platieb,“ zdôrazňuje Ďatelinková.

Úplná zhoda nastane vtedy, keď zadaný názov príjemcu presne zodpovedá údajom v banke príjemcu, čo znamená, že platbu je možné vykonať okamžite. Čiastočná zhoda nastáva v prípade, že názov príjemcu je veľmi podobný, ale nie úplne rovnaký, napríklad kvôli preklepu. V takomto prípade systém zobrazí správny názov, ktorý si klient môže opraviť a pokračovať v platbe.

 Ak sa však názov vôbec nezhoduje s údajmi banky príjemcu, banka klienta upozorní, aby si názov ešte raz skontroloval. Platbu je síce možné realizovať aj napriek upozorneniu, ale klient tak preberá riziko, že peniaze neprídu na správny účet. Ďalšou možnosťou je situácia, keď overenie príjemcu nie je možné vykonať, napríklad kvôli technickým problémom alebo nedostupnosti služby na strane banky príjemcu. V takom prípade sa odporúča platbu skúsiť zadať neskôr.

Praktické rady, ako sa vyhnúť problémom

  • Aktualizujte údaje na trvalých príkazoch

Banky budú overovať názov príjemcu pri nových trvalých príkazoch a zmene, no je vhodné skontrolovať údaje aj na starých príkazoch.

  • Pri platbách fyzickým osobám uvádzajte meno a priezvisko

Pri platbách na účet fyzickej osoby vždy uveďte názov v zložení meno a priezvisko.

  • Pri platbách právnickým osobám uvádzajte celý názov spoločnosti vrátane právnej formy

Pri platbách na účet právnickej osoby uvádzajte celý názov spoločnosti vrátane právnej formy (napríklad s.r.o., a.s. a pod.).

  • Overte si správny názov príjemcu pred platbou

Ak si nie ste istí názvom príjemcu, kontaktujte ho priamo a požiadajte o potvrdenie správneho názvu. Názov príjemcu môžete tiež nájsť na faktúrach, v QR kódoch, oficiálnych platobných dokumentoch alebo v obchodnom registri, či inom registri.

  • Uvádzajte úplné platobné údaje vrátane názvu príjemcu aj na faktúrach a objednávkach

Ak ste právnická osoba alebo podnikateľ uvádzajte na faktúrach a objednávkach svoje úplné platobné údaje, vrátane presného názvu príjemcu. Týmto predídete zbytočným otázkam zo strany klientov týkajúcim sa overenia správnosti názvu príjemcu.

