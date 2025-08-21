Slováci prichádzajú o tisíce eur: PODVODNÍCI majú nové triky, na TOTO si dávajte veľký pozor!

BRATISLAVA – Slovenskom sa šíria dva nové typy podvodov, ktoré už pripravili ľudí o tisíce eur. Slovenská sporiteľňa varuje, že kyberzločinci využívajú telefonáty, psychologický tlak aj moderné technológie. Pri jednom podvode vyberajú kyberzločinci ľuďom peniaze priamo z bankomatu alebo platia za tovar ich kartou. V druhom prípade ich zmanipulujú na jednoduché zárobky z brigád plnením úloh. Za tie však treba platiť.
Podvod často začína telefonátom zo zahraničného čísla. Automatický hlas vyzve človeka, aby si pridal kontakt do WhatsAppu, odkiaľ komunikácia pokračuje na aplikácii Telegram. Tam podvodníci ponúkajú „prácu z domu“ – kliknutie a lajkovanie reklám. Spočiatku dokonca vyplácajú malé odmeny zo zahraničných účtov, aby pôsobili dôveryhodne.
Následne podvodníci klientom ponúknu registráciu na falošnej investičnej platforme. Po splnení úlohy – zaslaní peňazí – sľubujú vysoké výnosy. Po každej platbe však nasleduje ďalšia úloha, ktorá vyžaduje ďalšiu platbu. „Klienti často začínajú s malými sumami, 5 až 30 eur. Neskôr však posielajú stovky až tisíce eur,“ upozorňuje Ján Adamovský. Reálne prípady ukazujú, že za pár dní takto môže človek prísť aj o 15-tisíc eur.
archívne video
NFC tunneling: peniaze miznú priamo z bankomatu
Druhý typ podvodu je ešte nebezpečnejší. Obete dostanú telefonát o údajnom výnose z investícií, no podmienkou je nainštalovať aplikáciu na vzdialený prístup, napríklad HopToDesk. Podvodníci tak získajú kontrolu nad celým mobilom a inštruujú obete, aby priložili kartu k telefónu otočenému displejom nadol.
Technológia NFC im umožní preniesť údaje karty do ich zariadenia a okamžite s ňou platiť či vyberať hotovosť z bankomatu. V niektorých prípadoch dokonca vylákajú aj PIN ku karte – pod zámienkou, že je potrebný na „pripísanie výnosu“. Takto prichádzajú ľudia v priemere o 3 000 eur.
Ako sa brániť
Slovenská sporiteľňa upozorňuje, že nikdy netreba inštalovať aplikácie na pokyn cudzej osoby a neposkytovať nikomu vzdialený prístup k svojmu zariadeniu. Rovnako je nebezpečné prikladať kartu k mobilu na žiadosť niekoho iného, posielať peniaze za prísľub rýchleho zárobku či používať rovnaké heslá do rôznych služieb.
PIN ku karte ani prihlasovacie údaje do bankovníctva sa nesmú s nikým zdieľať. V prípade podozrenia na podvod by mal klient okamžite kontaktovať banku a obrátiť sa aj na políciu.